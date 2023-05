Whitewood lance un appel à candidatures pour redessiner le cœur du Quartier européen

La Commission européenne a entamé un arbitrage important dans son portefeuille immobilier historique. Pas moins de 21 immeubles existants sont transférés d’un coup à l’Etat belge. La procédure est enclenchée.

Alors que la Commission Européenne cherche à réduire et à réorganiser ses espaces de bureaux en vue de les rendre plus durables, une vaste opération immobilière se met rapidement en place. Pas moins de 21 bâtiments existants (liste ci-dessous) seront transférés en une seule fois, via l’État belge, à un nouveau fonds immobilier baptisé Cityforward.

La gestion de ce portefeuille à repositionner a été confiée au gestionnaire de portefeuille immobilier Whitewood, qui remettra les bâtiments sur le marché pour qu’ils soient rénovés ou reconvertis aux normes actuelles selon une feuille de route prédéfinie.

Les 21 bâtiments européens qui vont changer de main et d’affectation. Source :BMA

300.000 m² concernés par l’opération

Pas moins de 300.000 m² concentrés dans le CBD (Central Business District) sont concernés. L’opération de remise à niveau sera pilotée en étroite collaboration avec la Région bruxelloise et les communes concernées.

Le portefeuille immobilier cédé à l’Etat belge pour reconversion est particulièrement concentré sur la rue de la Loi et ses abords, à l’exclusion des sièges des principaux organes de l’Union européenne (Berlaymont, Charlemagne, Juste Lipse, Conseil et Parlement).

Sur papier, l’intention est de rompre avec la monofonctionnalité actuelle du portefeuille cédé et de viser la mixité fonctionnelle dans les opérations immobilières cadrées par Whitewood. L’objectif chiffré et de dédier environ 30% du redéveloppement à des affectations autres que le bureau en donnant la priorité au logement et aux équipements. Les 21 bâtiments sous gestion seront divisés en 12 entités remises sur le marché.

L’étude à lancer rapidement portera sur l’implantation et l’intégration urbaine, la densité et la hauteur des bâtiments, ainsi que sur le programme assurant la mixité des fonctions. Elle commence par une vision globale de la répartition dans le Quartier européen et se termine par des lignes directrices stratégiques pour chaque groupe de bâtiments.

Appel à candidatures

Un appui existe déjà pour l’analyse technique des bâtiments et l’expertise juridico-financière. Mais pour réussir cet essai d’envergure, Whitewood doit se doter d’une équipe de conception forte de solides compétences en matière d’urbanisme, d’études de faisabilité et de concertation. C’est pourquoi le gestionnaire fait aujourd’hui appel à candidatures pour repenser le tissu du Quartier européen et le rendre plus durable.

La procédure pour désigner un maître d’ouvrage privé en charge de cet important dossier vient d’être lancée par le BMA, le bureau du Maître architecte bruxellois (https://bruplan-my.sharepoint.com/personal/ldurt_bma_brussels/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fldurt%5Fbma%5Fbrussels%2FDocuments%2FCityForward%20UE&ga=1).

Le dossier mis en ligne détaille l’ensemble du portefeuille à reconvertir et en donne les principales orientations futures visées en termes de fonctions. Parmi les biens les plus imposants, outre le complexe Loi 130 (37.000m²), pièce maîtresse au menu, on trouve également la tour Madou (40.000m²), mais aussi des mastodontes comme le complexe Beaulieu 25-33 (40.000m²) à Auderghem, le centre de conférences Borchette (20.000m²) et le Luxembourg 46 (17.627m²).

La tour Madou à Saint-Josse : un des actifs les plus importants du portefeuille cédé à l’Etat belge. © Assar Architects

Le dossier d’appel à candidatures mentionne également de manière détaillée et par bâtiment les dates de départ estimées des occupants européens actuels, programmées pour la plupart entre 2025 et 2027 en fonction du type de contrat en cours (propriété/emphytéose/leasing). Sur la base des dossiers de candidatures reçus avant le 22 mai prochain, un entretien oral sera programmé avec 4 équipes retenues. Les honoraires sont fixés à 100.000 euros.