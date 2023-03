Trends Impact Awards : « Les disparités sociales augmenteront avec l’arrivée de la voiture électrique »

Dans le cadre de l’appel à candidature des Trends Impact Awards qui mettent à l’honneur des sociétés engagées, entre autres dans la mobilité durable, nous nous sommes entretenus avec Isabelle Thomas, géographe à l’UCLouvain.

L’aménagement durable du territoire est une question complexe fortement associée à la mobilité, expliquez-nous pourquoi

La question de l’aménagement du territoire durable est en effet complexe, multifacette et multiéchelles avec, par définition, une forte connotation spatiale. La mobilité est une de ces facettes. Cela me choque souvent d’entendre que des mesures de mobilité sont prises globalement à l’échelle de tout un pays, alors que la situation en ville est bien différente de celle de la campagne et celle des grandes villes est différente de celle des petites villes, etc.

On sait que le laisser-faire belge a conduit à l’étalement urbain et à de vastes zones périurbaines souvent caractérisées par des maisons quatre façades accessibles – en moyenne – à des ménages plus aisés. Avec l’arrivée de la voiture électrique, ces différences se posent de façon aiguë, notamment pour le placement d’une borne de recharge ou tout simplement l’accès à ce modèle de véhicule. A la campagne ou en ville les challenges ne sont pas les mêmes. En ville, on ne sait pas toujours où installer les bornes sans encombrer les trottoirs. A la campagne, l’espace est disponible, mais le réseau électrique est plus cher, car les distances y sont plus grandes.

L’enjeu social est aussi important…

Oui, il est important de rappeler que les disparités sociales sont aussi spatiales. Il y a des lieux, des quartiers ou des villes plus pauvres que d’autres avec un accès à la voiture différent. Observez simplement la composition du parc automobile dans les différentes parties du pays. Sans vouloir stigmatiser certaines villes, nous avons déjà tous perçu ces disparités. Elles seront d’autant plus grandes avec l’arrivée de la voiture électrique dont le prix n’est pas à la portée de chacun.

Des erreurs ont-elles été commises par le passé ?

Nous payons aujourd’hui les erreurs du passé, ça c’est certain. Pensez aux lotissements des années 60 et 70 souvent non desservis par des transports en commun ou les grandes surfaces en périphérie des villes accessibles uniquement en voiture. Repenser les localisations des entreprises, des commerces et des ménages est nécessaire, mais a un coût. On ne peut pas tout démolir et recommencer d’une page blanche. En Wallonie, on a assisté pendant des années à un laisser-faire, un « déménagement du territoire », à des mesures prises à l’emporte-pièce. Heureusement aujourd’hui, certaines décisions sont prises dans la bonne direction. La densification est en cours, mais cela prend du temps. La Flandre à quelques longueurs d’avance en la matière. On sait qu’une faible densité coûte beaucoup plus cher en infrastructures et en déplacements à cause des plus longues distances.

Ces disparités spatiales et sociales entravent-elles le développement de la mobilité douce en Belgique ?

La mobilité douce peut sans aucun doute être prônée dans les centres-villes. Et pour rappel, le maillage urbain est beaucoup plus dense dans le nord du pays, plus lâche dans le sud. Les déplacements sont donc plus longs en Wallonie que dans le nord du pays. Que tout le monde se mette au vélo n’est donc pas une option à l’échelle du pays, car les distances et le paysage accidenté freinent les mobilités douces en Ardenne.

Namur

Où en est-on dans le développement d’une offre alternative à la voiture individuelle ?

La densité intra-urbaine permet l’usage plus développé des transports en commun dans les grandes villes, mais que dire des zones rurales ou des petites villes régionales ? Il y a encore beaucoup d’efforts à faire pour encourager les alternatives à la voiture individuelle hors ville, car les dessertes en bus et train y sont rares. Essayez par exemple d’aller de Wavre à Hannut en transport en commun, il vous faudra 1h27 en transport en commun contre 20 minutes en voiture. Il faut ajouter à cela les parkings des gares IC qui sont souvent complets et chers, les pistes cyclables absentes ou mal entretenues, le manque de trottoirs…Il convient donc de passer à un autre mode de transport que la voiture quand cela est possible et là où cela est possible. Pour accentuer le trait, on ne va pas dire à tout le monde de se déplacer en trottinette. Et circuler à vélo est à certains endroits à haut risque. Il convient aussi, bien sûr, de réhabiliter le piéton partout où cela est possible et surtout en milieu urbain. Il n’y a donc pas UNE solution, mais DES solutions. La trame géographique montre la complexité et la subtilité du challenge : à chaque espace sa solution. A chacun d’agir dans le bon sens, avec les moyens qu’il a.

Un travail d’éducation est aussi nécessaire, selon vous ?

L’enjeu est de diminuer, à l’avenir, le nombre de voitures et de camions sur nos routes. La Belgique est un pays de transit avec un trafic international important. De plus, si on regarde les dernières statistiques, il y avait en Belgique près de 6 millions de voitures particulières enregistrées au 1er aout 2022 pour presque 12 millions d’habitants. Soit une voiture pour deux habitants. Ce chiffre mérite réflexion ! Ne pourrions-nous tendre raisonnablement vers une voiture pour quatre habitants ?

Je crois qu’il convient de changer les habitudes et mentalités des ménages, mais aussi des entreprises. Ce travail est en route, mais il reste timide. Il convient d’éduquer les personnes à se déplacer autrement qu’en voiture ou du moins à en limiter l’utilisation. Cela commence par une prise de conscience du coût total de déplacement. Les mesures politiques ne devraient être qu’un support à ce changement de modes de déplacement.

La dynamique actuelle en Belgique vers une mobilité plus durable est-elle bonne ?

Je crois en l’avenir, mais il y a encore d’énormes efforts comportementaux et technologiques à faire. Chacun doit réfléchir sur son mode de consommation et de déplacement et se poser la question : « Ai-je besoin de faire autant de kilomètres ? ».

Et puis, il y a un sujet souvent tabou : la voiture-salaire, une spécificité belge. Mais supprimer cet acquis signifie aussi toucher à un grand pan de l’économie (vente de voitures, leasing, réparation, vente de carburant, entretiens dans les garages, etc). Tout est tellement lié que toucher à une des cartes peut faire tomber tout le château…Certaines entreprises ont déjà compris et proposent des alternatives aux employés qui n’ont pas besoin d’une voiture pour leur travail. Il convient de continuer dans ce sens.

Que voyez-vous comme solutions pour le futur ?

Je n’ai pas de boule de cristal et il n’y a pas une seule solution, mais des solutions. J’espère que nos ingénieurs vont trouver de nouvelles sources d’énergie, car le tout à l’électrique je n’y crois pas aujourd’hui. Le vent ne souffle pas 24H sur 24 et le soleil ne luit pas tous les jours sous nos latitudes.

La seule solution que j’entrevois est de réduire drastiquement le nombre de voitures par habitant, et les kilomètres parcourus pour des motifs parfois futiles. N’oublions pas qu’à côté des voitures il y a de nombreux camions sur nos routes, qui ne sont pas encore électriques. Ce sujet-là, on n’en parle étonnamment pas beaucoup. Les alternatives fluviales ou ferroviaires manquent également de support.

Les solutions collaboratives ne sont-elles pas trop utopiques ?

Outre le développement des transports en commun, il convient de penser aux voitures partagées. Mais, à nouveau, elles sont plus faciles à mettre en place en ville qu’à la campagne !

Qu’en est-il des autres moyens de transport, comme le train et l’avion ?

Tout dépend de la distance à parcourir. Pensons aux déplacements de personnes entre villes européennes. Alors qu’on annonce des trains de nuit, le prix du train reste prohibitif par rapport à l’avion. Si vous arrivez en train dans certaines villes, louer une voiture vous oblige à aller la chercher à l’aéroport. Cherchez l’erreur ! Il en va de même pour les marchandises où le réseau ferré peine à se (re-)développer souvent pour diverses raisons politiques et financières. Si nous avons en main notre destinée en termes de mobilité, il convient que le politique accompagne nos choix et investisse pour préserver la planète.

La mobilité est complexe, multifacette et multiéchelle. L’échelle d’analyse est importante. Les enjeux sont tout à la fois locaux, régionaux, nationaux et mondiaux et chaque fois spécifiques. Au niveau européen, promouvoir le train constituerait un « plus » tant pour les personnes que les marchandises. Mais, les 10 euros de taxes sur les vols de moins de 400 kms constituent pour moi une mesurette qui donne simplement bonne conscience, mais ne va pas faire pencher la balance dans l’autre sens.