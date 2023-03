La fréquentation des gares mise sous pression par le télétravail

Les trois gares principales de la capitale restent les plus fréquentées du pays, ressort-il des derniers comptages de voyageurs effectués par la SNCB. Cette fréquentation est néanmoins mise sous pression par le télétravail: les voyageurs, en semaine, y étaient environ 20% de moins qu’en 2019, d’après la société ferroviaire.

C’est à la gare de Bruxelles-Nord, particulièrement prisée par les navetteurs, que la baisse est la plus marquée. En 2019, elle était la gare la plus fréquentée en semaine, avec une moyenne de près de 63.800 passagers. Toutefois, en octobre 2022, « seulement » 48.125 voyageurs l’ont empruntée, soit un quart de moins qu’en 2019. En outre, Bruxelles-Midi, qui était la gare la plus fréquentée lors du dernier décompte, a vu son nombre de voyageurs diminuer. En semaine, quelque 50.746 passagers ont transité via cette gare, alors qu’ils étaient près de 60.000 en 2019 (-15%). Bruxelles-Central, quant à elle, est passée d’un peu plus de 60.700 passagers en 2019, à 49.476 lors du dernier comptage (-18%).

Le niveau n’est pas encore revenu à 2019

La quatrième gare du pays est celle de Gand-St-Pierre, avec une moyenne de 56.189 passagers, contre 55.000 en 2019. Au nord du pays, les gares de Louvain (31.877) et Anvers-Central (31.347) viennent compléter le podium tandis qu’au sud, c’est la gare de Namur qui décroche la palme, avec une moyenne de 21.074 passagers comptés en moyenne en jour de semaine.

Le trafic des navetteurs n’est, lui, pas encore revenu aux niveaux de 2019. « En octobre 2022, nous étions à environ 90% (des niveaux de 2019, NDLR) et ce pourcentage est resté stable depuis lors », a déclaré le porte-parole de la SNCB, Dimitri Temmerman. « Nous constatons que le train reste attractif pour le trafic de loisirs », a-t-il toutefois ajouté. « Pendant les week-ends, le nombre de passagers dépasse régulièrement les niveaux de 2019. »

Le week-end, Bruxelles-Midi est la gare la plus fréquentée avec 29.056 passagers comptabilisés le samedi et 27.814 le dimanche. C’est plus qu’en 2019, où les passagers étaient environ 24.500 le dimanche, par exemple.

25 gares avec moins de 50 passagers par jour

La SNCB a encore recensé 25 gares empruntées par moins de 50 passagers quotidiens en semaine. Comme lors du précédent recensement, la gare de Hourpes, dans le Hainaut, se trouve en queue de peloton, avec une moyenne 7 voyageurs par jour. En Flandre, les gares d’Alost-Kerrebroek (22), de Vijfhuizen (23) et de Bambrugge (31) terminent le classement des gares les moins fréquentées.

Les comptages de passagers ont été effectués ponctuellement au début du mois d’octobre 2022. Il convient dès lors d’accompagner ces chiffres d’une certaine réserve. « Ces comptages sont le résultat d’une brève observation dans le temps, ce qui implique inévitablement une marge d’erreur, qui peut être significative dans certains cas », souligne la SNCB. Les chiffres ne permettent pas non plus, par exemple, de faire la distinction entre les voyageurs qui se rendent à la gare et ceux qui doivent prendre une correspondance: ceux-ci peuvent donc être comptés deux fois.