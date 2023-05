Decathlon lance un service d’abonnement

La chaîne de magasin Decathlon, spécialisé dans le matériel de sports, lance un service d’abonnement mensuel afin de permettre à ses clients d’emprunter n’importe quel équipement de la marque.

Grâce à un abonnement mensuel, les clients des magasins Decathlon d’Anvers et d’Alleur (près de Liège) peuvent désormais emprunter un nombre illimité d’équipements et de vêtements pour tous les sports. L’objectif de l’enseigne spécialisée dans le matériel sportif est de mettre en place un modèle d’économie circulaire et ainsi éviter le gaspillage en incitant les clients à louer un produit plutôt que l’acheter.

Après avoir réalisé un test auprès de ses clients en 2021, le détaillant a décidé d’étendre son projet à deux villes en Belgique, une première en Europe. L’offre We Play Circular est cependant limitée pour le moment à 1.000 abonnés et ne concerne que les produits de la marque Decathlon, ce qui exclut également les produits de sécurité et les consommables.

L’enseigne précise qu’elle augmentera la capacité des abonnements tous les mois afin de proposer la formule à davantage de clients. Decathlon va évaluer le projet d’ici un an avant d’éventuellement élargir l’offre à d’autres magasins en Belgique.

Trois formules

Avec ce service, Decathlon vise principalement les familles avec enfants qui ont besoin d’équipements sportifs pour leurs loisirs. Il s’adresse également à ceux qui veulent découvrir de nouveaux sports sans vouloir acheter tout de suite tout l’équipement nécessaire. Les abonnés peuvent utiliser le matériel aussi longtemps qu’ils le souhaitent et l’échanger à tout moment contre d’autres produits. Les équipements retournés sont reconditionnés par les équipes de Decathlon et remis en état pour un usage ultérieur.

Les utilisateurs peuvent choisir entre trois formules d’abonnement qui varient selon la valeur des équipements loués. Selon la formule choisie, les clients peuvent disposer d’un nombre plus ou moins grand de produits ou de valeur supérieure, que ce soit des vêtements, du matériel ou des accessoires, proposés sur un site spécialement mis en place par l’enseigne française. Pour un montant de 25 euros par mois, les clients peuvent emprunter des produits d’une valeur totale de 400 euros. Pour 50 euros par mois, la valeur maximale atteint les 1.000 euros. Pour 95 euros par mois, le montant emprunté peut aller jusqu’à 2.000 euros.