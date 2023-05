Sept alternatives pour réveiller votre compte d’épargne : leurs avantages et inconvénients

Un compte d’épargne n’a pratiquement rien rapporté ces dernières années. Même depuis que la Banque centrale européenne a progressivement relevé son taux directeur à 3,25 %. Les experts conseillent aux épargnants de se tourner vers des produits financiers alternatifs. Mais de quels produits s’agit-il exactement ? Nous examinons sept options pour placer votre épargne, avec leurs avantages et leurs inconvénients.

Pendant des années, le compte d’épargne a été l’option préférée des épargnants belges. Il s’agit d’une valeur refuge qui, surtout avant la crise bancaire, était fort rentable. Depuis la crise bancaire, les taux d’intérêt des comptes d’épargne n’ont cessé de baisser. En outre, l’année et demie écoulée a été marquée par une forte inflation. Le compte d’épargne ne peut pas rivaliser avec le coût de la vie qui a fortement augmenté. La valeur réelle de l’argent placé sur un compte d’épargne diminue, car les taux d’intérêt sont bien inférieurs à l’inflation, ce qui empêche les épargnants de fermer l’œil la nuit.

En raison de la guerre en Ukraine et des prix élevés des matières premières et de l’énergie, l’économie mondiale a été confrontée à une inflation galopante. La vie est devenue plus chère à un rythme rapide et la banque centrale américaine, la Réserve fédérale (FED), et la Banque centrale européenne (BCE) ont donc pris la tête de la lutte contre l’inflation en appliquant des taux d’intérêt directeurs élevés.

Pourquoi l’épargne n’évolue-t-elle pas ?

Ce relèvement du taux d’intérêt directeur semble en principe une bonne nouvelle pour les épargnants, à condition qu’ils puissent obtenir une part du gâteau grâce à des taux d’épargne plus élevés. Le taux d’épargne moyen est toujours inférieur à 1 % dans les banques. L’une des raisons est que les banques préfèrent enregistrer davantage de bénéfices pendant un certain temps pour compenser les prêts bon marché qu’elles ont inclus dans leurs portefeuilles ces dernières années.

Le ministre des Finances Vincent Van Peteghem (CD&V) a donc envoyé une lettre de mise en demeure à la fédération sectorielle Febelfin pour lui demander des explications. Le gouvernement va-t-il relever le taux d’intérêt minimum sur les comptes d’épargne ? Est-ce à la banque Belfius de prendre l’initiative ? Comme c’est souvent le cas, le cabinet du Premier ministre De Croo manque d’unité pour s’attaquer au problème.

Et même si une solution est trouvée, comme l’augmentation du taux d’intérêt minimum, cela ne signifie pas que le compte d’épargne deviendra soudainement bien plus qu’un compte dormant. Les Belges ne sont pas non plus disposés à transférer leur argent dans une autre banque où un taux d’intérêt légèrement plus élevé peut être obtenu. Selon les experts financiers, les épargnants ont donc intérêt à envisager d’autres options pour leurs capitaux. Voici sept alternatives, chacune avec ses avantages et ses inconvénients par rapport à un compte d’épargne.

1. Les obligations

Lorsque vous achetez une obligation d’entreprise, vous prêtez votre argent à une société. Vous bénéficiez d’un taux d’intérêt et, à l’échéance, vous récupérez l’intégralité de votre capital. Vous pouvez considérer un compte d’épargne comme un prêt à une banque.

Où trouver des obligations ?

Auprès d’une banque ou d’une plate-forme d’investissement

Avantages

Les intérêts sont bloqués au début du terme.

Rendement annuel potentiellement plus élevé

Peut également être négocié pendant la durée de l’obligation (moyennant le paiement de l’impôt sur les transactions boursières).

Si vous pouvez vendre l’obligation avec une plus-value pendant la durée du contrat, cette plus-value est exonérée d’impôt.

Inconvénients

Pas de garantie de dépôt jusqu’à 100 000 EUR par banque et par personne.

En cas de faillite, vous ne pouvez récupérer qu’une partie ou rien du capital déposé.

Peu de sociétés belges émettent des obligations adaptées aux petits investisseurs.

Vous payez 30 % d’impôt ou de précompte mobilier sur les intérêts.

Si les taux d’intérêt du marché continuent à augmenter, les obligations perdent de leur valeur sur le papier. Si vous voulez les vendre avant l’échéance, vous risquez d’essuyer une perte.

2. Les fonds d’obligations

Ensemble d’obligations appartenant à un fonds, qui est géré activement. Cette gestion est assurée par un gestionnaire d’actifs, qui peut ou non avoir des liens étroits avec la banque qui vend les fonds.

Où les trouver ?

Auprès d’une banque ou d’une plate-forme d’investissement

Avantages

Rendements potentiellement plus élevés

Liberté de choisir le moment de la liquidation

Diversification des risques

Inconvénients

Pas de garantie de dépôt

Le prix des parts du fonds peut fluctuer

Investissement à long terme

Frais d’entrée uniques et frais de gestion annuels

Vous payez une retenue à la source de 30 % sur les rendements distribués et/ou les plus-values réalisées.

Vous pouvez payer une taxe de 1,32 % sur les transactions boursières lors de la liquidation.

3. Les bons d’Etat

Il s’agit d’obligations, mais émises par l’État belge. Vous prêtez de l’argent à la Belgique en échange d’un taux d’intérêt annuel.

Où les trouver ?

A la banque ou directement sur le site de l’Agence fédérale de la dette.

Avantages

Taux d’intérêt annuel fixe, bloqué pour toute la durée de l’emprunt

Rendement potentiellement plus élevé

Emprunter à l’État est considéré comme sûr

Inconvénients

Vous payez une retenue à la source de 30 % sur les intérêts annuels.

Investissement à long terme, car l’argent ne peut pas être récupéré immédiatement.

Lors de l’achat ou de la vente sur le marché secondaire, les investisseurs paient une taxe de 0,12 % sur les transactions boursières (avec un maximum de 1 300 € comme pour les obligations).

4. Le compte e-DEPO

Avec le compte e-DEPO, vous confiez votre argent à la Caisse des dépôts et consignations de l’État belge (CDC). En contrepartie, vous bénéficiez d’un taux d’intérêt plus élevé, mais il y a aussi des restrictions.

Où le trouver ?

Sur MyMinfin, l’environnement numérique du Service public fédéral Finances.

Les avantages

Rendements potentiellement plus élevés

Un compte public est considéré comme sûr

Inconvénients

Si les dépôts sont retirés au cours de l’année, vous perdez votre compensation

La gestion est assez complexe et le calcul des intérêts est peu transparent.

Vous payez 30 % de précompte mobilier sur votre rendement, contrairement à un compte d’épargne.

Les intérêts sont plafonnés.

5. Le compte à terme

Contrairement à un compte d’épargne, l’argent placé sur ce compte est bloqué auprès de la banque pendant plusieurs années. Si vous souhaitez accéder à vos dépôts plus tôt, vous devrez payer des frais de renonciation. Un compte à terme avec un taux d’intérêt plus élevé est souvent possible pour les clients fortunés.

Où le trouver ?

Dans une banque

Avantages

Taux d’intérêt annuel fixe pendant toute la durée du contrat

Rendements potentiellement plus élevés

Garantie des dépôts jusqu’à 100 000 euros (= maximum pour le montant total des comptes à vue, d’épargne et à terme dans la même banque).

Inconvénients

Ne peut être liquidé sans payer des frais de rupture.

Vous payez un précompte mobilier de 30 % sur les intérêts annuels.

Si les taux d’intérêt des comptes d’épargne augmentent rapidement, le compte à terme peut finir par rapporter proportionnellement moins en raison du taux d’intérêt fixe.

6. Le fonds négocié en bourse (Exchange traded fund / ETF)

Un ETF est un fonds négocié en bourse dont les investissements sous-jacents sont un panier d’actifs tels que des actions, des matières premières et/ou des obligations. Les positions ne sont pas gérées activement par des spécialistes, mais sont sélectionnées sur la base d’algorithmes qui suivent un indice. Les ETF peuvent se concentrer sur la performance de secteurs ou de certaines régions ou thèmes.

Où les trouver ?

Auprès d’une banque ou d’une plateforme d’investissement

Avantages

Rendements variables

Rendements potentiellement plus élevés

Libre choix du moment de la liquidation

Diversification des risques

Inconvénients

Pas de garantie de dépôt

Le prix peut fluctuer fortement

Investissement à long terme

Frais de gestion annuels, bien que moins élevés que pour un fonds d’actions ou d’obligations.

Vous payez une retenue à la source de 30 % sur les rendements distribués et/ou les plus-values réalisées, si l’ETF est composé de plus de 10 % d’obligations

7. Le fonds commun de placement du marché monétaire ou fonds du marché monétaire (Money market mutual fund)

Il s’agit de fonds qui investissent dans des obligations à très court terme. Ils s’adressent principalement aux entreprises ou aux particuliers qui cherchent à sécuriser une somme très importante de liquidités. Par exemple, ceux qui disposent de plusieurs millions d’euros de liquidités sont loin d’être totalement protégés par la garantie des dépôts. En période de crise bancaire, les gros portefeuilles préfèrent retirer leurs liquidités (pour la plupart) du bilan de la banque. Aux États-Unis, les fonds du marché monétaire sont actuellement très populaires pour cette raison. En Europe, ils le sont beaucoup moins.

Où les trouver ?

Auprès d’une banque ou d’une plate-forme d’investissement

Les avantages

Les gestionnaires de fonds réagissent rapidement à la hausse des taux d’intérêt en réinvestissant.

Diversification des risques

Inconvénients