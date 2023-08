La qualité des carburants est-elle aussi fiable dans les stations-service les moins chères ?

Les prix des carburants sont de nouveau élevés et vont le rester un bout de temps. Comment gagner quelques centimes à la pompe et choisir le meilleur carburant pour son véhicule ?

Avec la hausse actuelle des prix des carburants, il est plus qu’intéressant de comparer les prix aux différentes stations-service, la différence peut aller de 10 à 15 centimes par litre.

Dans ce cas, la concurrence joue un rôle, explique Johan Mattart, directeur général de la Brafco, la Fédération belge des négociants en combustible et carburants au Nieuwsblad. « Si plusieurs stations-service se trouvent à proximité les unes des autres sur les principales voies d’accès, la concurrence joue tout simplement un rôle. S’il n’y a pas de concurrence immédiate, le propriétaire de la pompe peut pratiquer un prix plus élevé. Traditionnellement, par exemple, les stations-service situées à proximité des autoroutes sont donc beaucoup plus chères. »

Il existe également des stations-service qui, à l’instar de certains supermarchés, adoptent une « politique de prix bas » en limitant les coûts au maximum. « Dans une station-service sans personnel, les coûts d’exploitation sont moins élevés, ce qui permet d’offrir un prix plus compétitif », avance Johan Mattart.

Quelle qualité dans les stations bon marché ?

La question que des automobilistes se posent est de savoir si la qualité des carburants est aussi bonne dans les stations-service les moins chères ? Des histoires d’automobilistes en panne parce qu’ils avaient fait le plein dans des stations à essence bon marché ont circulé ces derniers temps. En avril dernier, des consommateurs d’une pompe à essence de Flandre-Occidentale ont ainsi vécu une fâcheuse mésaventure, rapportait le Nieuwsblad. Plusieurs voitures sont tombées en panne après avoir fait le plein de Super 98 dans une station de Harelbeke. ”J’ai fait prélever un échantillon de cette même pompe et vous pouvez clairement voir qu’il y a de l’eau dedans”, expliquait alors un garagiste au Nieuwsblad. Une cliente de la pompe à essence du Cora à La Louvière avait déjà vécu une histoire similaire en février dernier. Sa voiture était tombée en panne, a priori à cause d’un carburant défectueux. Les frais de réparation de la voiture peuvent être élevés.

« Légalement, tout est en ordre »

Pour Laura Clays, porte-parole de Test Achats, rien n’indique que les stations les meilleur marché posent problème en termes de qualité du carburant qu’elles vendent. « Nos dernières recherches ont montré que, légalement, tout est en ordre », déclare-t-elle dans Het Nieuwsblad.

Johan Mattart le confirme dans le journal flamand : « Tous les carburants, tant le diesel que l’essence, commercialisés en Belgique doivent être conformes aux normes européennes. De plus, il y a 20 ans, le Fonds d’analyse des produits pétroliers (Fapetro), qui prélève quotidiennement des échantillons dans les stations-service, a été créé en Belgique. Dans ce domaine, la Belgique est un leader en Europe. Ces contrôles permettent de vérifier si le carburant répond aux normes, ce qui devrait être une garantie pour le consommateur ».

Mich Vergauwen porte-parole de la VAB avertit qu’il y a quand même des fraudeurs dans le secteur. « En principe, il n’y a pas de différence entre les stations-service, explique-t-il, sauf si la fraude porte sur le diesel, ce qui se produit parfois dans des stations moins chères et plus petites. En ce qui concerne le diesel, les opérateurs malhonnêtes diluent parfois du mazout – appelé « diesel rouge » – avec du diesel. Si vous vous faites prendre en tant que consommateur, vous en payez le prix. Rouler avec du gazole rouge ne présente cependant aucun danger mécanique pour la voiture« .

De l’essence coupée à l’eau ?

Mais de là à couper le carburant avec de l’eau, ce n’est pour lui, pas possible. « Aucune station-service ne dilue son carburant avec de l’eau », rassure Mich Vergauwen. « Ils n’en tirent aucun bénéfice. C’est vrai », confirme Laura Clays. « Les moteurs s’arrêteront. Les dégâts peuvent être très importants. Ces voitures doivent être vidangées et le réservoir nettoyé. Si le moteur s’arrête manifestement à cause d’une substance erronée dans le réservoir, en tant que consommateur, vous pouvez récupérer ces coûts auprès de la station-service.«

Il y a cependant une explication à trouver de l’eau dans un réservoir. « Si l’on trouve de l’eau dans un réservoir, c’est probablement dû à une fuite dans le réservoir de stockage« , explique Johan Mattart. Il assure qu’il n’y aura jamais d’intention malveillante de la part du propriétaire d’une station-service, car ce dernier aura tout intérêt à l’éviter. « Il y a parfois des fuites parce que certains fournisseurs investissent trop peu ou trop tard dans de nouveaux réservoirs de carburant« , commente, de son côté, Mich Vergauwen. « L’eau s’infiltre alors, mais personne ne le fera jamais intentionnellement ».

Le « super diesel » en vaut-il la peine ?

Dans certaines stations-service, il est aussi possible de faire le plein avec du « Supremium Diesel », de l’ »Ecxellium Diesel » ou encore, du « V-Power ». Ces différentes sortes de diesel sont toutefois beaucoup plus chères. Quels bénéfices apportent-elles ?

« Le superdiesel est meilleur pour votre voiture« , explique Vergauwen dans Het Niewsblad, car il contient des additifs. N’importe quel diesel est bon pour n’importe quelle voiture diesel, mais ces additifs améliorent la lubrification et le refroidissement de certains systèmes et peuvent faire la différence en termes d’émissions. Le superdiesel a donc un effet positif sur la durée de vie de votre voiture, mais pas sur les performances. Son conseil: faire toutes les trois/quatre fois le plein avec un diesel plus cher, pour profiter d’un effet nettoyant.

Johan Mattart est du même avis. « Un tel additif va souvent prévenir, réduire et purifier la suie. Cela peut être intéressant pour quelqu’un qui, par exemple, conduit un moteur diesel lourd qui a beaucoup de puissance, mais qui ne parcourt que de courtes distances. Un diesel est essentiellement destiné aux longues distances. Si vous ne conduisez pratiquement pas ce type de véhicule, faites le plein de superdiesel un peu plus souvent. Cela peut s’avérer utile« , conseille-t-il.