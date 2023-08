Bruxelles, Good Move et le ring: cette capitale devenue une île

Une baisse de la circulation de 27% en un an dans le centre en raison du plan de mobilité. Des travaux sur le viaduc de Vilvorde pendant… huit ans. La Région Capitale continue à se recentrer sur elle-même.

C’est l’histoire d’une capitale mal aimée des Flamands et des Wallons qui se replie sur elle-même. L’épopée d’une Région Capitale devenue adulte, soucieuse d’exister pour elle-même et au profit de ses habitants, avant tout. Si l’on retrace l’évolution récente de la Belgique, l’émancipation de sa ville emblématique est sans doute l’un des éléments les plus marquants. Les plus controversés, aussi.

Lancé voici un an, le plan de circulation Good Move en est l’une des illustrations les plus symboliques. Cette modification spectaculaire des mouvements routiers a fait couler beaucoup d’encre, mais elle suit son cours dans certaines communes dont la Ville de Bruxelles, en dépit de conflits à Schaerbeek ou à Anderlecht. Dans le Pentagone, au coeur de la cité, le bilan est significatif: la circulation automobile a diminué de 27%, soulignent Le Soir et Sudinfo ce mercredi. Le nombre de vélo a augmenté, parallèlement, de 30% environ.

« Des environnements scolaires plus sûrs, des rues plus attractives pour les commerçants, plus de calme et d’espace pour les riverains : voilà le bilan après un an pour une ville à taille humaine« , se félicite Elke Van den Brandt (Groen), ministre bruxelloise de la Mobilité.

Le ring fortement perturbé

Au même moment, on apprend que la circulation sur le ring de Bruxelles sera perturbée… pour huit années au moins. La rénovation du viaduc de Vilvorde s’impose: le béton est épuisé par le passage quotidien de 150 000 à 190 000 voitures. Les travaux coûteront un demi-milliard d’euros. Ils s’effectueront 24h/24h et 265 jours par an, en plusieurs phases. Au début, les retards en direction de Zaventem, venant de Flandre, se limiteront à 15 ou 20 minutes, mais ils attendront 30 à 45 minutes dans un second temps.

Ce réaménagement est lié à une autre évolution majeure, qui fait l’object d’un long bras de fer entre les Régions bruxelloise et flamande: l’élargissement du ring côté flamand, pour absorber le flux impressionnant de navetteurs venus du nord du pays. Celui-ci sera toutefois lié à un rétrecissement des bandes de circulation, à des structures modifiées pour relier le ring à l’autoroute d’Anvers et à un aménagement limitant l’afflux de véhicules dans la ville. Suite à la décision du gouvernement flamand, le sujet divisait encore le gouvernement bruxellois à la fin du mois de juin dernier.

La Région bruxelloise est devenue une île politique, soucieuse de se protéger des agressions extérieures et de limiter l’impact environnemental du trafic automobile. Pour le meilleur ou pour le pire.

Un ville attractive pour d’autres entreprises

Se déclarant las de la polarisation au sujet de la mobilité à Bruxelles, Olivier Willocx, CEO de Beci, nous disait en mars dernier: « La vision générale de Good Move qui vise à rendre la ville plus agréable à vivre, oui, elle est intelligente. Est-ce que pour autant, tous les aménagements qui y sont liés sont positifs? Non, bien sûr. C’est un débat qui a malheureusement été trop polarisé, notamment par la ministre de la Mobilité, Elke Van den Brandt (Groen). Elle a opposé les gentils cyclistes aux méchants automobilistes. Or, nous devons veiller à une meilleure cohabitation. Je dis toujours aux automobilistes, qui sont de plus en plus frustrés par ce discours: un vélo en plus, c’est d’autant plus de place pour les voitures. »

Il ajoutait: « Si Bruxelles croit qu’elle peut continuer à concurrencer les zonings wallons au niveau du prix du loyer et de l’accessibilité en voiture, elle se trompe. Cela signifie que l’on doit attirer d’autres types d’entreprises qui utilisent une main-d’oeuvre ne souhaitant plus se déplacer en voiture, c’est-à-dire les moins de 35 ans. En d’autres termes, c’est l’avenir! C’est le combat mené par San Francisco contre la Silicon Valley depuis 20 ans. Et cela fonctionne, à Bruxelles aussi: la KU Leuven investit massivement, AG est resté en ville, TotalEnergies s’installe au centre… On devrait valoriser ces réussites plutôt que d’opposer les gens. »

Message reçu?