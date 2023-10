Où en est la wallonie par rapport à ses objectifs de développement durable ?

La Wallonie a pris l’engagement d’atteindre les 17 Objectifs de développement durable (ODD), d’ici 2030 et de suivre régulièrement leur mise en œuvre sur son territoire en utilisant différents indicateurs. Quelle est la situation actuelle ? Quels sont les progrès déjà réalisés et les objectifs encore à atteindre ? Un récent rapport fait le point.

La Communauté internationale s’est ralliée à un objectif commun depuis 2015: le Programme 2030 qui englobe les 17 Objectifs de développement durable (ODD). La Wallonie a pris l’engagement d’atteindre ces objectifs pour cette date butoir et de suivre régulièrement leur mise en œuvre sur son territoire en utilisant des indicateurs. Qu’en est-il de la situation actuelle ?

A mi-chemin dans la mise en œuvre du Programme 2030, un troisième rapport d’évaluation – le premier a été publié en 2017, le deuxième en 2020 – établit le bilan. Il a été réalisé entre mars et octobre de cette année par la Direction du Développement durable du Secrétariat général du Service public de Wallonie (SPW) et l’Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique (IWEPS), en collaboration avec d’autres services du SPW (SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement pour les indicateurs environnementaux).

Cette évaluation revêt une importance particulière pour identifier les domaines où des progrès sont réalisés en Wallonie, ainsi que ceux où les indicateurs montrent que la Wallonie n’avance pas suffisamment rapidement vers les ODD, voire où elle régresse. Au total, le tableau de bord actuel comporte 113 indicateurs. Parmi ceux-ci, 74 sont liés à des objectifs chiffrés (valeurs cibles) intégrés aux 89 objectifs chiffrés wallons à atteindre d’ici 2030, regroupés dans le cadre de la troisième stratégie wallonne de développement durable. L’objectif du rapport est d’informer tous les acteurs wallons concernés, en respectant les principes de transparence et de reddition des comptes, informent ses auteurs. Il vise également à encourager l’action dans les domaines où des efforts supplémentaires sont nécessaires pour se rapprocher des ODD.

Des progrès significatifs

Isabelle Reginster, chargée de recherche à l’IWEPS, explique dans le podcast dédié à ce bilan (à écouter ci-dessous) qu’il n’est pas simple de résumer ces résultats par rapport aux 113 indicateurs. Une tendance globale peut quand même être dressée. Elle commente: “Au total sur les 113 indicateurs, on a 38 indicateurs qui présentent des progrès significatifs vers l’objectif chiffré wallon ou international. Cela représente 33,6% sur les 113 indicateurs. On est dans une situation de progrès en termes de capacité à atteindre la cible pour 2030”.

Dans les grandes lignes, 17 indicateurs représentés dans le tableau de bord récapitulatif montrent des progrès modérés pour atteindre les cibles. Ils vont dans le bon sens, mais on peut avoir de sérieux doutes sur le fait qu’ils atteignent leur cible. Ces deux évolutions favorables concernent 55 indicateurs, ce qui représente la moitié du bilan. En revanche, 29 indicateurs ne vont pas dans le bon sens, dont 13 ont des évolutions vraiment éloignées par rapport aux cibles wallonnes et internationales.

“Pour la Wallonie, deux ODD analysés présentent des tendances défavorables pour la majorité des indicateurs représentés”, avance Isabelle Reginster. Deux gros points d’attention concernent l’ODD 1 de lutte contre la pauvreté et l’ODD 10 de réduction des inégalités.

Six ODD sont concernées par des évolutions plutôt favorables. Il s’agit de l’ODD 3 sur la santé, l’ODD 5 sur l’égalité des sexes, l’ODD 7 sur l’énergie, l’ODD 11 sur les villes et les communautés durables, l’ODD 12 sur les consommations et productions responsables ainsi que le 14 sur la vie aquatique. Par ailleurs, il y a quatre ODD pour lesquels il y a trop d’indicateurs, il n’est pas possible de calculer les tendances. Il s’agit de l’ODD 6 qui concerne l’eau et l’assainissement de l’eau, l’ODD 15 sur la biodiversité, l’ODD 16 de la paix et la justice. L’ODD 17 est un cas particulier parce qu’aucun indicateur avec des cibles et des appropriations wallonnes possibles n’a été trouvé, selon Isabelle Reginster.

Certains ODD présentent des tendances favorables et défavorables, il s’agit de l’ODD 2 de réduction de la faim, de l’ODD 4 (éducation de qualité), l’ODD 8 (travail décent), l’ODD 9 (industrie et investissement dans les infrastructures), l’ODD 13 (lutte contre les changements climatiques). Pour 29 indicateurs, il n’est toutefois pas possible de calculer leur évolution, des recherches sont encore nécessaires dans les années à venir.

De plus en plus de factures d’eau impayées

Valentine Van Gameren, chargée de projet au sein de la Direction du développement durable du Service public de Wallonie, donne un exemple concret qui a trait à l’ODD 6 qui concerne l’eau, à la fois pour son côté environnemental, mais aussi son rôle social d’accessibilité. “Sur base des données fournies par la Société publique de gestion de l’eau (SPGE), il est possible de mesurer la part des compteurs d’eau en défaut de paiement, c’est-à-dire la part des ménages qui n’ont pas réglé leur dernière facture d’eau”, explique-t-elle. “Cet indicateur mesure donc le taux d’accessibilité financière de l’eau. On se rend compte qu’il évolue sur la période entre 2006 et 2022 de manière défavorable. Pour cet indicateur, on n’a pas d’objectifs chiffrés à l’horizon 2030, mais son évolution montre une augmentation du pourcentage des compteurs concernés.”

Davantage de citoyens wallons n’ont donc pas été capables de payer en temps et en heure leur facture d’eau. En 2022, ce pourcentage représentait 8% des compteurs. Alors qu’en 2006 on était à moins de 6%. “Ce qui nous fait dire qu’on est dans un éloignement significatif pour cet indicateur par rapport à l’ODD”.

Valentine Van Gameren tient à rajouter qu’une baisse de ce taux est constatée par rapport au pic de 2012. Selon les données publiées, entre 2012 et 2019, la part des compteurs en défaut de paiement a ainsi légèrement diminué, passant de 9.5% à 9%. Une nouvelle diminution a été amorcée à partir de 2020, où 7,9% des compteurs étaient concernés. Cette proportion est restée stable entre 2020 et 2022. Pour la chargée de recherche, il est vraiment important de contrôler comment cet indicateur va évoluer dans les prochaines années.

Une évolution positive pour les jeunes non scolarisés sans emploi, ni formation

Maria Christina Calabro, chargée de projets en économie circulaire au SPW, commente un autre indicateur en rapport avec l’enseignement et la formation dans l’ODD 8. Il concerne la part des jeunes non scolarisés sans emploi ni formation, aussi dénommés les « NIT », pour la tranche d’âge des 15-24 ans. “C’est un indicateur social calculé sur base de données qui proviennent de l’enquête européenne sur les forces de travail”.

Dans le bilan, deux tranches d’âge sont reprises. Celle des 15-24 ans correspond à l’indicateur européen. La tranche des 18-24 ans est traditionnellement suivie au niveau wallon. “Ici, le focus est sur les 15-24 ans parce qu’il a un objectif chiffré”, précise Maria Christina Calabro. “L’objectif est de ne pas dépasser les 7,8 % d’ici 2030. Par rapport à la cible, on peut constater un progrès significatif. L’objectif est en passe d’être atteint.” En effet, en 2022, la Wallonie comptait 8,4 % des jeunes qui n’étaient ni employés, ni aux études, ni en formation. “Il y a donc eu une évolution positive, mais elle devrait être confirmée lors des prochaines années parce qu’il y a eu différents changements méthodologiques dans l’enquête des forces de travail”, complète la chargée de projets.