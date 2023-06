L’heureux rebond des fonds exposés sur croissance américaine

Après une année difficile, les fonds exposés sur la croissance américaine ont enregistré un des plus forts rebonds depuis le début 2023. La résilience des activités et la qualité des modèles d’entreprise sont les maîtres mots des meilleurs gestionnaires.

Au fil des 20 dernières années, les actions de croissance américaines ont constitué une des classes d’actifs les plus profitables pour les investisseurs. En dépit d’un recul moyen de 23% encaissé durant l’exercice écoulé, les huit meilleurs fonds disponibles pour les investisseurs particuliers belges affichent encore une performance annualisée supérieure à 14% durant la dernière décennie.

En outre, ces produits semblent avoir retrouvé une nouvelle jeunesse depuis le début de l’année, avec un rebond moyen de 13,4%. Si les performances sur des périodes plus courtes peuvent parfois varier fortement d’un produit à l’autre (entre 10,2% et 16,1% depuis janvier, par exemple), les différences ont tendance à fortement se lisser sur le long terme.

A titre de comparaison, l’indicateur le plus représentatif du marché américain (l’indice S&P500) a dégagé une performance historique tournant autour de 12% durant les 10 dernières années (et autour de 10% depuis sa création en 1926).

Quatre étoiles

Ces différents fonds d’actions de croissance américaines ont généralement des expositions très importantes sur la technologie (38% en moyenne), les soins de santé (17%) et la consommation cyclique (14%). A l’exception du fonds de Comgest, les produits repris dans notre tableau ci-dessous voient ainsi Microsoft, Apple, Amazon et Alphabet truster les tops 10, voisiner avec quelques autres grands noms: Visa, Mastercard, Tesla, Meta Platforms, Unitedhealth ou NVidia.

Lire aussi | Nvidia intègre le club très fermé des 1.000 milliards de dollars de valorisation

Ces valeurs ont soutenu la performance de l’indice durant les dernières années, et sont typiquement suivies par des dizaines d’analystes, avec un niveau de surprise généralement faible lors de la publication des résultats. Dans ce contexte, les gestionnaires d’actifs ont éprouvé quelques difficultés à dégager des performances régulièrement supérieures à leur indice de référence. Ceci explique pourquoi aucun fonds affichant une cotation Morningstar supérieure à quatre étoiles n’est présent dans notre échantillon.

Plus diversifié

En tête du classement avec une performance annualisée de 15,7% sur la dernière décennie, nous trouvons AB American Growth (AllianceBernstein), stratégie qui vise les entreprises de qualité achetées sur des niveaux attractifs de valorisation, et qui sont en mesure de croître sans recourir à l’endettement. Le taux de rotation des positions tourne autour de 30% par an.

« Le secteur technologique comporte de plus en plus de valeurs défensives de haute qualité. »

Vinay Thapar (AB American Growth) © PG

Vinay Thapar, gestionnaire d’AB American Growth, explique que cette stratégie a été impactée par le contexte spécifique de l’année 2022, sans que cette réalité ne se révèle forcément négative pour l’avenir.

“Le recul du poids des grandes capitalisations technologiques permet aujourd’hui de trouver davantage de sociétés résilientes en mesure de contribuer à la performance future durant une période économique qui s’annonce plus délicate. Il est actuellement plus facile de créer un portefeuille diversifié de valeurs de croissance américaines sans être contraint de se concentrer trop fortement sur les plus grandes capitalisations.”

“Dans un environnement où l’inflation et les taux d’intérêt sont structurellement plus élevés, une gestion active et sélective est essentielle pour identifier les sociétés disposant de perspectives de croissance robustes”, indique encore Vinay Thapar, qui estime que la technologie et les soins de santé resteront au cœur des allocations. “Le secteur technologique comporte de plus en plus de valeurs défensives de haute qualité dans des segments comme les services de paiement, le cloud ou les semi- conducteurs, qui sont en mesure de bien traverser les conditions économiques plus difficiles.”

De leur côté, les valeurs des soins de santé ont non seulement fourni la stabilité qu’on attendait d’elles en 2022, mais ont également surperformé les marchés lors du rebond intervenu depuis la fin de l’an dernier. “Ce secteur vit une révolution technologique, qui modifie la manière dont les médicaments sont produits, et qui permet aujourd’hui de développer des traitements personnalisés, même pour des maladies rares, poursuit Vinay Thapar. La médecine robotisée et les soins à distance sont également en train de modifier la manière dont les traitements sont administrés. Ces développements soutiennent les perspectives de croissance du secteur.”

Atypique

Parmi les fonds recensés dans notre tableau, le produit proposé par Comgest est clairement celui qui se démarque le plus du point de vue de sa composition: Oracle comme principale position, mais juste Microsoft et Apple comme autres mégacapitalisations du top 10. Le reste du classement? Des noms connus comme Eli Lilly, Johnson & Johnson, Visa ou Service Corp, mais également des sociétés plus surprenantes comme Avery Dennison (produits autoadhésifs), JB Hunt (transport et logistique) ou Equifax (crédit à la consommation).

Christophe Nagy (Comgest Growth America) © PG

Comme l’ensemble des fonds du gestionnaire parisien, Comgest Growth America investit avec un horizon d’investissement de long terme, avec une volonté d’avoir un portefeuille très concentré autour d’une trentaine de lignes, soit nettement moins que l’ensemble des autres produits repris dans notre tableau.

Le fonds affiche également la plus faible volatilité. “Nous visons des sociétés stables qui seront en mesure de dégager des chiffres de croissance supérieurs à 10% durant les cinq prochaines années, sans nous soucier de leur représentation dans les indices de référence”, explique Christophe Nagy, qui gère ce fonds depuis 2009.

Hors hypercroissance

Le portefeuille reste à l’écart des sociétés d’hypercroissance pour privilégier des entreprises établies capables de trouver de nouvelles sources de croissance. “Nous apprécions plus particulièrement des groupes qui disposent d’une activité fournissant des flux de trésorerie stables et récurrents, en mesure de financer l’innovation dans d’autres parties de l’activité et de réduire ainsi leur coût de financement.”

« Nous prévoyons un taux de croissance annuel des bénéfices de 13%. »

“Les signes d’un ralentissement de l’économie américaine sont nombreux, qu’il s’agisse de la faiblesse des chiffres du fret ou de l’augmentation des demandes d’allocations chômage”, constate Christophe Nagy. Mais malgré ces signaux, les dépenses de consommation restent solides et seuls les investissements et dépenses des entreprises connaissent une certaine faiblesse. Les évènements récents constituent cependant un léger frein pour les prêts bancaires, et donc l’activité économique. Nous prévoyons un taux de croissance annuel des bénéfices de 13% au cours des cinq prochaines années, soit nettement plus que le taux de croissance historique de 7,5% affiché par l’indice S&P 500”.