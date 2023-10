L’inflation belge est presque la plus basse en Europe

La Belgique est un des meilleurs élèves en Europe, concernant l’inflation. En septembre, le taux (harmonisé à échelle européenne) affiche 0,7%, soit un des moins élevés, montre Eurostat. Mais pour l’avenir, il y a quelques nuages à l’horizon.

Moins de 1% d’inflation en septembre, montre le rapport mensuel d’Eurostat, publié ce mercredi. 0,7% même, pour être précis. En glissement annuel (c’est-à-dire en comparaison avec l’indice des prix à la consommation harmonisé en septembre de l’année dernière), bien entendu.

C’est presque le meilleur score en Europe. Seul le Danemark fait mieux, avec un taux de 0,6%. Les Pays-Bas vont encore plus loin, basculant dans la déflation, avec un taux de -0,3%. Le prochain taux le moins élevé est celui de la Grèce, à 2,4%. La moyenne de la zone euro est de 4,3%, soit une importante baisse du taux observé en août (5,2%).

L’inflation (harmonisée à échelle européenne) en Belgique, pays voisins, au Danemark et en zone euro. Source : Eurostat.

« En septembre les plus fortes contributions au taux d’inflation annuel de la zone euro provenaient des services (+2,05 points de pourcentage, pp), suivis de l’alimentation, alcool & tabac (+1,78 pp), des biens industriels hors énergie (+1,06 pp) et de l’énergie (-0,55 pp) », note Eurostat dans un communiqué.

Mieux qu’en août

En août, l’inflation belge harmonisée avait connu un rebond important, passant de 1,7 (juillet) à 2,4%. Soit une des hausses les plus importantes du continent. Au contraire, en septembre, l’inflation belge fait partie des taux qui baissent le plus (en comparaison annuelle, de 2,4 à 0,7% donc). L’inflation mensuelle avait même augmenté de 2,5% en août, soit de loin le taux le plus élevé en Europe. Ce mois-ci, elle baisse de 0,4%.

Cette chute en septembre montre donc que l’inflation est effectivement en baisse en Belgique ces derniers mois et que le sursaut d’août n’était que temporaire. Statbel a également observé une baisse de l’inflation le mois passé. Après trois mois niveau quasi inchangé, à 4,10% environ, l’inflation a ralenti à 2,39%.

Le chiffre de Statbel (indice des prix à la consommation) et celui d’Eurostat (indice des prix à la consommation harmonisé, à échelle européenne) sont basés sur des paniers et des pondérations différentes. Voilà qui fait que le chiffre n’est pas le même – mais dans les deux cas, il y a une baisse.

Et après ?

Reste à voir vers où l’inflation se dirigera par la suite. En octobre, les prix de l’énergie sont partis à la hausse, notamment le gaz. Il est toujours au-dessus de la barre de 50 euros le MWh sur le marché de gros. Cela pourrait déjà avoir un impact et freiner le processus de désinflation.

A plus long terme, les perspectives ne sont pas forcément très roses non plus. Dans un rapport publié début octobre, le Bureau fédéral du Plan estimait que l’inflation serait de 4% en moyenne sur l’année 2024.