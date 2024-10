“Si Trump est élu, ça va être très compliqué pour les entreprises européennes”

A quelques jours de l’élection présidentielle américaines, Jérémy Dieudonné chercheur en relation internationale à l’UCLouvain decrypte les enjeux de cette élection et les conséquences pour l’Europe.

Trends Tendances : Ces élections sont-elles vraiment importantes pour l’Europe ?

Jérémy Dieudonné : Oui, ces élections auront des retombées jusqu’en Europe, avec un candidat plus qu’avec l’autre, évidemment. Kamala Harris va poursuivre une politique très similaire à celle de Biden au niveau international. Elle va certes faire un pivot, sans doute vers l’Asie-Pacifique et donc avoir des relations moins profondes avec l’Union européenne. Mais ce n’est pas comparable avec ce que l’on peut attendre si Donald Trump est élu.

TT : Vous parlez des droits de douane ?

J.D. : Oui notamment puisqu’il a déjà annoncé des droits de douane de 10 %. Si effectivement des droits de douane sont mis en place, ça va impacter fortement l’économie européenne. Il faudra voir la réaction des Européens qui pourraient se tourner vers d’autres partenaires, mais le marché américain est très très important pour les entreprises européennes, donc si Trump est élu, ça va être très compliqué pour les entreprises américaines.

TT : Ces élections sont donc risquées pour l’économie européenne ?

J.D. : Tout dépend du candidat qui va être élu. Kamala Harris a une vision traditionnelle des Etats-Unis qui doivent être des leaders sur la scène mondiale et donc elle continuera les partenariats existants. Pour Trump en revanche, ça risque d’être plus compliqué également parce qu’il est très instable et peut changer d’avis à tout moment.

TT : Et sur la scène internationale ?

J.D. : On a vu Joe Biden dans une position de confrontation avec la Chine globalement, mais tout en gardant des canaux de communication ouverts, en ayant un minimum de collaboration. Harris continuera sans doute dans cette voie. Là où Trump a annoncé des droits de douane démentiels, on parle de 60 % actuellement. Déjà précédemment, il y avait une position très confrontationnelle entre Trump et la Chine avec des relations qui étaient extrêmement compliquées. Et c’est sans doute ce qu’on risque encore d’avoir aussi bien au niveau économique que politique de manière plus générale.