Publicité intempestive: les réglages à faire pour éviter le ciblage publicitaire

Des publicités semblent vous suivre à la trace sur Internet? Voici quelques astuces pour limiter le ciblage publicitaire et moins vous laisser tenter.

Le ciblage publicitaire, aussi appelé retargeting, dans le jargon vise à rappeler à votre souvenir des produits que vous avez cherché sur internet. Les principaux fautifs sont les cookies dits tiers. Soit un petit fichier qui vous observe et enregistre vos préférences. S’ils facilitent et personnalisent la navigation, ils sont aussi des espions qui permettent un meilleur ciblage publicitaire. Plus inquiétant, un rapport récent de l’Irish Council for Civil Liberties, une ONG irlandaise, dénonce le système des publicités dites « programmatiques » ou via des enchères en temps réel (en anglais, real-time bidding). En traquant les moindres faits et en localisant des internautes, elles permettent un ciblage des plus intrusifs. Ainsi en se connectant aux réseaux publicitaires, on pourrait suivre à la trace «cinq milliards de personnes», précise Le Monde. De quoi se montrer un peu prudent.

Quelques règles générales

Lorsque vous visitez un site pour la première fois, ne cliquez jamais sur «Tout accepter et fermer». Facile et rapide, cela peut sembler très tentant. Mais voilà, la fainéantise n’est jamais bonne conseillère. Alors, oui, c’est parfois fastidieux, mais on est toujours gagnant à personnaliser ses préférences. Vous avez un peu trop souvent opté pour la facilité ? Vous pouvez toujours modifier ces mêmes préférences sur le site par la suite. Cherchez cookies via le menu ou Ctrl+f.

Peu importe le navigateur, vous pouvez naviguer de façon masquée. Pensez aussi à supprimer régulièrement votre historique et à vider vos cookies et le cache. Dans Chrome,par exemple, c’est via les outils. Attention, beaucoup de sites vous demanderont alors de vous reconnecter (Il peut donc être utile de sauvegarder en amont vos mots de passe)

Privilégiez des navigateurs qui sont particulièrement attentifs à la protection de vos données. Firefox, par exemple, propose, par défaut, une protection totale contre les cookies et permet de bloquer d’autres traqueurs et détecteurs d’empreinte numérique via ses paramètres. Car oui, il n’y a pas que les cookies qui vous suivent à la trace.

Sachez aussi qu’il est possible de paramétrer vos préférences publicitaires sur tous les réseaux sociaux/navigateurs.

Passage en revue :

Google : Tapez « adssettings.google.com » pour accéder à « Mes préférences publicitaires ». L’option annonces personnalisée est activée par défaut. Vous pouvez la décocher aisément.

Chrome : Google déploie progressivement son nouvel outil de ciblage publicitaire, nommé Topics API. Il est basé sur l’historique de navigation et doit se substituer à terme aux cookies tiers. Et si pour l’instant, on peut encore désactiver les cookies tiers, il est aussi possible d’interdire ce tracking via les Paramètres de Chrome (que l’on peut trouver en cliquant sur les trois points situés dans le coin supérieur droit du navigateur). Pour cela il faut activer la fonctionnalité « Interdire le suivi ». Juste en dessous, vous trouverez les datas des sites et informations que vous déjà accepté de partager. Vous pouvez tout vider d’un coup ou un par un. Cela ne fonctionne cependant pas pour les sites qui ont leurs propres cookies.

Facebook/Meta: Pour éviter tout ciblage publicitaire, le plus simple est tout simplement de supprimer son compte Facebook. Si cela vous semble trop radical, voici quelques options pour limiter l’usage de vos données.

Tapez l’adresse « accountscenter.facebook.com/ad_preferences » dans votre moteur de recherche. En cliquant sur « Paramètres des publicités », vous pourrez désactiver toutes sortes d’options. Désactiver l’option « Activité en dehors de Facebook » permet d’éviter que vos actions sur Meta ne soient utilisées pour des vous proposer des publicités sur d’autres sites. En tapant « facebook.com/off_facebook_activity/ », vous pouvez gérer votre activité en dehors de Meta. Attention cependant si vous avez utilisé votre adresse Facebook pour vous inscrire à un site ou des applications. Une fois décochés, les identifiants Facebook ne permettront plus de se connecter au site.

Ce qui est, en soit, pas une tragédie puisque, de manière générale, on conseille plutôt de s’inscrire en ligne via un mail et un mot de passe plutôt que via son compte Facebook (ou Google d’ailleurs).

NB : le copier-coller d’un statut du genre « je n’autorise pas à utiliser mes données » sur Facebook ne sert à rien et n’a aucune valeur juridique. Vous l’avez peut-être oublié, mais lors de votre inscription vous avez plus que probablement donné votre accord en acceptant les conditions générales.

Smartphones

IOS (Apple) : En cliquant sur « Réglages » puis « Confidentialité et sécurité » et enfin « Suivi » vous tomberez sur « Autoriser les demandes de suivi des apps ». Celle-ci est souvent activée par défaut. Vous pouvez tout simplement la désactiver. Vous pouvez aussi choisir au cas par cas.

En effet, depuis quelques années et l’introduction de l’ATT (App Tracking Transparency), les développeurs d’applications pour le système d’exploitation mobile d’Apple (IOS) ont l’obligation de demander la permission des utilisateurs pour récolter et utiliser les données. Ainsi lors de l’installation d’une nouvelle application, un message vous propose de choisir entre deux options. Soit « autoriser l’application à utiliser votre activité sur des applications et sites tiers » ou « Demander à l’application de ne pas suivre cette activité ». En choisissant la seconde, il ne pourra pas suivre votre activité en dehors de son application, de quoi réduire considérablement le nombre d’informations récoltées.

Vous pouvez aussi désactiver les publicités Apple. Pour cela, toujours dans «confidentialité et sécurité », tout en bas du menu, vous trouverez « Publicité Apple ». En cliquant dessus vous pouvez voir les informations de ciblage publicitaire, mais aussi décocher les annonces personnalisées.

Android: Sur Android aussi, il y a une option qui permet de réinitialiser ou supprimer votre identifiant publicitaire (un identifiant unique associé à l’utilisateur d’un smartphone) pour limiter la précision des informations transmises aux annonceurs. Si cela ne supprime pas les publicités, elles seront par contre moins personnalisées.

Cette option se trouve dans la section « Confidentialité ». Puis il faut se rendre dans «Annonces ». Là il est possible de choisir entre soit « Réinitialiser l’ID publicitaire » ou le « Supprimer ». Vous pouvez aussi y accéder en cherchant « Services publicitaires » dans vos paramètres.

Windows

Sur Windows aussi cette option existe. Pour cela dans l’onglet réglage (la petite roue) vous allez sur « Modifier les options de confidentialité ». Là il suffit de désactiver la possibilité d’utiliser votre identifiant publicitaire. Dans l’onglet Diagnostics et commentaires, si vous désactivez « Expériences personnalisées » vous réduisez d’autant les publicités basées sur les données de diagnostic collectées par Windows.

Enfin, des pop-up publicitaires semblent envahir votre écran ? Là aussi il est possible de réduire leur nuisance en vous rendant dans les réglages. En vous rendant dans notification, en haut vous pouvez désactivé les notifications des applications et des autres expéditeurs.

En voilà.