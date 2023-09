L’inflation belge repart à la hausse en août, et pas qu’un peu : record européen

Mauvaise nouvelle pour la Belgique. A échelle européenne (harmonisée), l’inflation repart en hausse dans notre pays. Et cela, à bien des égards.

En Belgique, il y a deux mesures pour l’inflation. D’abord, les chiffres de Statbel, l’agence nationale des statistiques. Ils sont publiés à la fin du mois en cours. Ainsi, en août, l’inflation était de 4,09%, en glissement annuel. La décrue est très lente ces derniers mois : en juin elle était à 4,15% et de 4,14% en juillet. Une baisse lente, mais une baisse quand même.

Ensuite, il y a les chiffres d’Eurostat, publiés plus tard lors du mois suivant. Ce mardi, en l’occurrence. Il s’agit de l’indice harmonisé des prix à la consommation (IHPC), une mesure comparable à travers les différents pays européens. Là, le constat est plus dramatique pour notre pays : l’inflation repart bel et bien à la hausse, en août.

Inflation mensuelle la plus élevée d’Europe

Après un taux de 1,6% en juin et 1,7% en juillet, l’inflation a atteint 2,4% en août. Soit une hausse de 0,7 point de pourcent par rapport à juillet. Seul le Luxembourg et le Portugal connaissent une hausse plus forte, avec respectivement 1,5 et 1 ppc.

En glissement mensuel, l’IHPC augmente même de 2,5%. C’est de très loin le taux le plus élevé d’Europe, devant le Luxembourg avec 1,9% et la France avec 1,1%. Les autres pays connaissent un taux mensuel inférieur à 1% ou négatif.

De l’autre côté, avec ses 2,4% en glissement annuel, la Belgique connaît encore le deuxième taux le moins élevé du bloc. Juste le Danemark fait mieux, avec 2,3%.

L’inflation sous-jacente, c’est-à-dire sans les aliments non transformés et sans l’énergie, repart légèrement à la hausse. Elle est à 7,5% en août, contre 7,4% en juillet.

Une (seule) bonne nouvelle

A échelle européenne, l’inflation était de 5,2% en août, contre 5,3% en juillet. Pourquoi la désinflation ralentit-elle autant en Europe ? Selon Eurostat, le plus grand contributeur sont les services : ils représentent près de la moitié de la hausse de l’indice. En Belgique, ils étaient en hausse de 6,9%, inchangé par rapport à juillet. Mais le pic n’a pas encore été atteint dans ce domaine (contrairement à d’autres volets de l’inflation).

Les aliments (alcool et tabac inclus) représentent eux plus d’un tiers de la hausse de l’indice. Cette part diminue : en Belgique comme en Europe, l’inflation alimentaire continue de reculer. Elle affiche 12,8% en août dans notre pays, après 14% en juillet. Ce qui reste néanmoins très élevé.