Proximus devrait bien revenir dans ses tours

L’opérateur a reçu les différentes offres des développeurs immobiliers intéressés par l’aménagement de ses futurs bureaux. Immobel, qui a retiré son offre d’achat en aout, figure sans surprise à nouveau parmi les candidats. Il a même déposé une nouvelle demande de permis. Mais ne se lance toutefois plus seul dans l’aventure.

Proximus examine cette semaine toutes les offres des promoteurs immobiliers intéressés par l’aménagement de son futur campus de 35.000 m2. Un second tour est organisé la semaine prochaine pour approfondir les discussions avec les quelques candidats sélectionnés. Aucune surprise dans la liste des promoteurs intéressés. Y figurent les candidats attendus tels qu’AG Real Estate, Atenor, BPI, Whitewood, Befimmo, Nextensa ou encore Immobel. Ce dernier, pour rappel, avait annoncé le 25 aout qu’il renonçait à l’achat des deux tours pour un montant de 143 millions. La faisabilité financière n’était plus tenable vu l’évolution du contexte économique. Il acceptait même de perdre 48 millions dans l’aventure.

Malgré ce retrait, Immobel restait le favori des observateurs. Pour une question de timing principalement : le groupe immobilier possède déjà le permis pour redévelopper les deux tours – qu’il ne veut pas vendre à un autre promoteur – alors que Proximus doit rentrer dans ses futurs bureaux pour fin 2028. Difficile pour un autre acteur de tenir de tels délais en devant déposer une nouvelle demande de permis. Sans parler du fait qu’il était difficilement concevable que Marnix Galle accepte aussi simplement d’acter une perte sèche de 48 millions dans son bilan comptable. Les deux parties semblent donc quelque peu condamnées à s’entendre.

La SFPIM à la rescousse ?

Et c’est ce qui est train de se tramer. L’offre déposée par Immobel pour racheter les deux tours avant de les redévelopper a, comme prévu, été revue à la baisse. D’après nos informations, il l’a déposé seul mais avec l’assurance du soutien financier ultérieur de la SFPIM. La Société Fédérale de Participations et d’Investissement – le fonds souverain belge – viendrait donc jouer les pompiers de service dans l’opération, permettant tant à Proximus qu’à Immobel de sauver la face. Pour boucler la boucle, précisons que la SFPIM est également actionnaire de Proximus.

Reste la question du prix de la transaction, qualifié de bien trop élevé par tout le microcosme immobilier. Il est donc attendu que Proximus brade quelque peu ses tours. La négociation n’est pas encore finalisée sur ce point. Mais là, surprise, la base des discussions vient d’une offre de rachat des tours de 100 millions déposée cet été par… Ghelamco, propriétaire en 2026 du Boreal, immeuble où sont actuellement logés – et ce jusqu’en 2026 – les 6.000 employés de Proximus. Empêtré dans les problèmes financiers, le groupe de Paul Gheysens est donc bel et bien dans la course avec une offre qualifiée d’alléchante par des proches du dossier. Il est toutefois peu probable que Proximus prenne le risque de s’associer avec un promoteur lié depuis dix-huit mois à des déboires financiers. Ghelamco possède toutefois une des pièces du puzzle puisqu’il devra donner son accord pour prolonger le bail locatif de Proximus de 2026 à 2028, date du déménagement.

Un permis modificatif introduit il y a quelques jours

Enfin, dernier élément qui permet d’accréditer l’option Immobel : ce dernier a déposé le 25 octobre une demande de permis modificatif pour le permis qu’il a reçu en juin 2024 relatif au redéveloppement des deux tours. Une preuve supplémentaire qu’il est toujours sur la balle. Il s’agit de modifications de surfaces, avec davantage de logements (+ 5.134 m2) et de bureau (2.133 m2) et une diminution des commerces (- 3.202 m2). L’objectif étant de diminuer au maximum le cout des travaux.

Rappelons que le projet initial de transformation des tours comprendra 61.497 m2 de bureau et 47.886 m2 de logement. Une des tours sera dédiée à Proximus, l’autre à des appartements. Proximus devrait dévoiler son choix d’ici la fin de l’année.