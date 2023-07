Choisir plus pour payer moins?

« Il a pléthore d’offres sur le marché qu’il convient de vérifier. Il y a des couvertures séparées ou des packages qui comprennent plusieurs types de couvertures – comme une assistance médicale et dépannage auto + les bagages -, qui vous permettent de bénéficier d’une protection pendant le voyage et avant le voyage aussi d’ailleurs. »

Le package, moins cher?

« Pas spécialement. En terme d’assurances, plus la couverture est étendue, plus le prix sera élevé car cela vous offre plus de services et plus de protection. » Néanmoins, prendre un package reste plus avantageux que de souscrire une unique assurance. « Si on prend une assurance plus ou moins complète, il faut compter 4 à 6% du budget total du voyage. Mais si vous ne prenez qu’une seule formule, cela représente entre 6 et 8% du voyage. »