Assurance annulation, assistance véhicule, passeport: 5 points essentiels à vérifier avant de partir en vacances

Selon le baromètre annuel des vacances d’Europ Assistance, 70 % des Belges ont des projets de vacances pour l’été. Mais à peine 25 % d’entre eux disposent d’une assurance liée à l’assistance voyage. Pourtant, les choses peuvent parfois mal tourner…

Un voyageur informé est un voyageur rassuré. Nos collègues de Trends ont examiné cinq facteurs de stress en vacances, et comment s’en prémunir.

On peut s’assurer contre à peu près tout, mais rien n’est obligatoire. Le plus important est que chacun prenne l’assistance et les assurances qui le rassure et lui permettent de passer de bonnes vacances. Selon une enquête d’Assuralia, seulement 25 % des Belges ont souscrit au moins un produit d’assurance lié à leurs vacances. Ces assurances vont de l’assistance médicale lors d’un lointain voyage au dépannage du véhicule en passant par l’assurance annulation. Le tableau ci-dessous montre le type d’assurance dont les gens disposent lors de leurs vacances.

Assurance annulation 51% Assistance dépanne du véhicule 44% assurance médical soins de santé 42% Je ne sais pas 11%

Source : Assuralia et Ispos

Vérifiez si vous avez besoin d’un visa ou d’un passeport et consultez les conseils aux voyageurs

Vous effectuez un voyage de longue durée en dehors de l’Union européenne ? Il est important de savoir si vous avez besoin d’un passeport international ou d’un visa pour ce voyage au long cours. Dans le cas contraire, les douanes risquent fort de vous renvoyer en Belgique dès votre arrivée. Attention aussi, certains pays exigent que le passeport soit encore valide au moins six mois après la date d’entrée ou de sortie du territoire.

Vous trouverez ici les informations nécessaires, concernant les passeports et les autres documents de voyage.

De même, lisez régulièrement les conseils et les informations importantes émises par le SPF Affaires extérieures, lorsque vous voyagez à l’étranger. Les conseils aux voyageurs ont valeur d’avis et ne sont pas contraignants.

Si vous voyagez en Europe, pensez aussi à vérifier la date d’expiration de votre carte d’identité, histoire de ne pas avoir d’ennuis. Ce conseil vaut aussi pour les cartes de vos enfants, on ne sait jamais.

D’ailleurs, concernant les enfants, n’oubliez pas que si vous voyagez seul(e) avec eux, vous devez avoir une autorisation parentale écrite de l’autre parent. Idéalement, celle-ci devrait être rédigée dans la langue du pays de destination, dans votre langue ou en anglais faute de mieux. Il est également préférable de faire certifier conforme la signature par l’administration communale. Si cette procédure n’est pas une nouveauté pour les couples séparés, mais ne perdez pas de vue que, même quand il n’y a pas de séparation, si vous ne portez pas le même nom que votre enfant, il vous est conseillé d’emporter une copie du carnet de mariage, de l’acte de naissance ou d’un acte de reconnaissance en voyage.

Veillez à prendre les assurances nécessaires afin d’obtenir un remboursement en cas d’annulation

Il arrive que des vacances soient annulées à la dernière minute. Une maladie inattendue ou des problèmes familiaux sont les causes les plus courantes d’annulation. Mais sans une bonne couverture d’assurance annulation voyage, il y a de fortes chances que la compagnie aérienne ne rembourse rien. Voici quatre façons de demander le remboursement suite à une annulation.

Prendre l’assistance adéquate en cas de panne de la voiture

Les vacanciers qui partent à l’étranger avec leur propre voiture ou qui visitent la région avec une voiture de location peuvent éprouver un certain sentiment euphorisant de liberté et de tout avoir sous contrôle. Mais on peut rapidement déchanter, car même les pannes de voiture font partie des (malheureuses) possibilités. Une assurance avec couverture des pannes en Europe peut coûter cher auprès d’un assureur de renom.

Renseignez-vous car certaines compagnies d’assurance proposent une option dépannage, à un tarif inférieur, dans le cadre de votre assurance auto, qui couvrent alors, en Belgique et en Europe, les frais d’assistance routière, les pièces de rechange en cas de réparation et le rapatriement éventuel de votre véhicule. Une voiture de remplacement pourra éventuellement aussi vous être attribuée pour poursuivre vos vacances.

En complément de votre assurance auto, ce genre d’assurance dépannage vous coûtera aux alentours des 120-150 euros. Une assurance séparée avec assistance dépannage en Europe coûte, elle, environ 240 euros.

Conseils pour vous faire rembourser si vous tombez malade en vacances

Une maladie impromptue peut venir gâcher votre voyage, et celui de ceux qui vous accompagnent selon la gravité. Une huitre pas fraiche ou l’eau d’une glace super rafraîchissante sur le moment peut vous rendre malade pendant des jours. Commencez à jeter un coup d’œil sur les avis Facebook ou Google concernant les restaurants dans le coin, cela peut déjà aider à réduire les risques d’attraper une salmonellose ou autre bactérie, mais sans jamais offrir de garantie. Sachez que les frais médicaux à l’étranger peuvent être élevés et ne sont généralement pas entièrement remboursés, pensez à appeler votre mutuelle ou votre assurance maladie afin de savoir ce qui est couvert et ce qui ne l’est pas.

Déjouer les arnaqueurs et éviter les frais élevés

Aujourd’hui, les assureurs ne se gênent pas pour vanter les mérites de leurs assurances d’assistance voyage. Même si ces offres semblent très complètes de prime abord, elles n’apportent pas de réponse toute faite en cas de vol ou d’escroquerie pendant les vacances. D’autres mesures et assurances vous protègent.

Dans les pays où l’euro n’est pas utilisé, on essaie parfois de vous faire payer en euros à un taux de change défavorable. Veillez à payer dans la monnaie locale et surveillez les bureaux de change. Une recherche rapide sur Google vous permettra de connaître le taux de change le plus juste.