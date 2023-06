Quatre façons de vous faire rembourser, au moins partiellement, votre voyage

Il arrive que des vacances tombent à l’eau. Une maladie inattendue ou des problèmes familiaux sont parmi les causes les plus courantes d’annulation d’un voyage prévu depuis longtemps. Mais sans la couverture d’une bonne assurance spécifique aux vols et aux voyages en général, il y a de fortes chances pour que la compagnie aérienne ne vous rembourse rien. Voici quatre façons de demander un remboursement.

La plupart des assurances sont facultatives, mais certains y souscrivent néanmoins, car cela leur permet de dormir sur leurs deux oreilles. Sachez que si vous n’êtes pas assuré contre une éventuelle annulation de votre voyage en avion, vous n’avez aucun moyen de demander un remboursement si cela se produit. Tout au plus pouvez-vous contacter la compagnie aérienne afin de récupérer la taxe d’aéroport ou la surtaxe internationale incluse.

1. Assuré par la compagnie aérienne

Lors de la réservation d’un vol, il peut être intéressant de prendre le temps d’examiner les différents tarifs. Nos collègues de Trends ont noté que les compagnies aériennes proposent de nombreuses assurances annulation, chacune avec des conditions de remboursement différentes et des prix très variables. Le montant remboursé peut également dépendre de la distance qui vous sépare, au moment de l’annulation, de la date de départ. Bref, soyez vigilant lorsque vous souscrivez une telle assurance.

Mais combien cela peut-il coûter ? Prenons l’exemple d’une assurance aérienne existante. Si vous vous rendez cet été à Barcelone avec votre partenaire et que les deux billets vous coûtent 735 euros, vous paierez 40 euros par personne pour l’assurance voyage. Celle-ci vous garantit un remboursement en cas de maladie ou de licenciement imprévu, entre autres, mais aussi lorsqu’un mariage ou une communion sont prévus durant votre voyage.

2. Réservation par carte de crédit

Les voyageurs qui possèdent une carte de crédit comme Visa ou Mastercard, disposent déjà souvent d’une assurance annulation voyage. Beaucoup l’ignorent. Cette assurance s’applique si le vol, les vacances ou la réservation d’hôtel ont été payés avec la carte de crédit. Il est vrai que les polices d’assurance des cartes de crédit ont souvent des conditions d’annulation moins souples que les assurances classiques. Elles couvrent une annulation suite à un décès dans la famille ou à une maladie grave, mais ne prévoient pas de remboursement en cas, par exemple, de fête familiale (communion, mariage…) comme c’est le cas avec certaines assurances aériennes.

En revanche, une carte de crédit offre une protection plus avantageuse dans de nombreux cas, que ce qu’offrent les compagnies aériennes. Pour 50 euros par an, il est possible de bénéficier d’un remboursement intégral d’un voyage. Ce remboursement couvre non seulement le vol, mais aussi les autres dépenses payées avec la carte de crédit. La carte de crédit offre d’autres avantages comme effectuer des paiements différés et payer plus facilement en ligne et à l’étranger.

Vol annulé ou manqué Si un vol est annulé, contactez la compagnie aérienne pour obtenir un remboursement ou une nouvelle réservation. Vous avez souvent droit à une compensation financière, même en cas de retard important. Mais si vous manquez votre vol à cause d’embouteillages importants ou de problèmes ferroviaires, par exemple, vous avez rarement droit à un remboursement.

3. Annulation gratuite

Enfin, il peut être judicieux de réserver un hôtel ou une chambre d’hôtes en dehors d’un voyage à forfait. Sur les plateformes en ligne comme Booking.com ou Airbnb, les hébergements veulent souvent, faire la différence, avec des conditions d’annulation extrêmement souples. Dans de nombreux cas, les réservations peuvent être annulées quelques jours voire même un jour avant le départ, sans frais supplémentaires lors de la réservation. Les clients obtiennent alors un remboursement partiel ou total, selon les conditions. Trends a ainsi trouvé plusieurs exemples de chambres d’hôtes remboursant la totalité du montant même lorsque l’annulation a lieu 24 heures seulement avant l’arrivée.

L’assistance voyage

Il existe également des polices d’assurance « voyage » qui proposent une offre groupée couvrant les frais médicaux, l’assistance sur la route et l’assurance annulation. Dans la plupart des cas, vous pouvez composer vous-même cette offre. Ces forfaits peuvent être pratiques, mais ils ne sont pas toujours le choix le moins cher. Chez l’assureur le plus connu, un tel forfait revient à 290 euros pour un an. Certains assureurs proposent également une assistance juridique ou la possibilité d’assurer ses bagages. En comparant, vous pouvez économiser de l’argent, et surtout renseignez-vous pour connaître le montant maximum pour lequel l’assurance interviendra.