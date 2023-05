Gilles Vanden Burre (Ecolo) sur le taux du livret : “Si les banques refusent de l’augmenter, il faudra passer par un changement de la législation”

Les propositions en provenance du monde politique se multiplient pour inciter les banques à relever leur taux sur leurs comptes d’épargne, qui ne suivent guère les hausses de la BCE. Dernière initiative en date : celle d’Ecolo/Groen qui, par l’intermédiaire du député Gilles Vanden Burre, propose de fixer un seuil minimum en limitant à 2 % l’écart entre le taux du livret et celui que perçoivent les banques pour l’argent non investi des clients qu’elles placent à la BCE. Selon lui, la pression sur les banques va clairement augmenter.

Vous plaidez pour une intervention publique imposant au moins deux 2 % de rendement minimum. Pour quel motif ?

Le constat aujourd’hui est assez clair. Les banques quand elles placent de l’argent auprès de la BCE, via la Banque nationale de Belgique, obtiennent aujourd’hui un taux de 3,25 %, alors que la plupart d’entre elles offrent en moyenne moins d’un 1 % sur les taux des comptes épargne. Ce décalage n’est plus justifiable. Il est même injuste compte tenu de l’inflation et de la crise des prix de l’énergie qui augmentent les dépenses de base des citoyens et diminuent leur pouvoir d’achat.

D’où vient cette limite de 2 % : y a-t-il un calcul particulier derrière ?

La logique de notre proposition est de rendre le rendement du livret plus flexible en fonction de la conjoncture pour qu’il augmente automatiquement en faveur de l’épargne des citoyens. Les banques garderaient 2 % pour leur rentabilité et devraient appliquer le solde restant comme taux minimum sur le livret. Sachant que le taux de la BCE s’élève actuellement à 3,25 %, cela donnerait aujourd’hui un taux du livret minimum qui serait de 1,25 %, ce qui est bien plus que le taux minimum légal fixé à 0,11 %, et plus aussi que la plupart des offres qui existent aujourd’hui sur le marché.

N’est-il toutefois pas un peu bizarre de la part du gouvernement de demander aux banques d’augmenter leur taux sur les livrets alors qu’il vient lui-même de bloquer à 2,5 % le taux du compte e-Depo de la Caisse des dépôts et consignations ?

Effectivement, mais il s’agit d’une décision unilatérale du ministre des Finances Vincent Van Peteghem (CD&V). Je compte bien l’interroger à ce sujet pour comprendre ce blocage des taux qui n’est à nos yeux pas justifié. Surtout qu’il s’agit généralement d’institutions publiques ou d’ASBL qui placent leur argent sur e-Depo.

N’est-il pas aussi un peu hypocrite de vouloir tordre de la sorte le bras aux banques dans la mesure où elles sont soumises à une série de taxes prélevées sur les dépôts – récemment encore augmentées – qui alimentent le budget de l’Etat ?

Oui, mais le secteur bancaire se porte financièrement très bien aujourd’hui et fait d’importants profits. C’est un constat. Dans notre logique écologiste, il nous paraît normal que les banques jouent leur rôle sociétal, comme nous leur demandions déjà durant la crise du covid et la crise de l’énergie, en augmentant les taux sur le compte épargne. Et si elles refusent de l’augmenter, il faudra passer par un changement de la législation.