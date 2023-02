Trois Gazelles épinglées pour la province du Brabant wallon

Outre les trois Gazelles ambassadrices, nous mettons également à l’honneur dans chaque catégorie une Gazelle qui témoigne du dynamisme et de la diversité locale. Pour la province du Brabant wallon, nous avons sélectionné Yamabiko Europe (grande), Algi (moyenne) et Agilytic (petite).

Yamabiko Europe (grande)

Yamabiko Europe distribue des équipements agricoles en Europe et en Afrique, et conçoit et fabrique les robots-tondeuses Belrobotics.

“Yamabiko est un groupe japonais, coté à la Bourse de Tokyo, qui dispose d’usines au Japon, en Chine et aux Etats-Unis, détaille Diederick Geerinckx, directeur commercial. Il emploie 2.500 personnes dans le monde dont 60 en Belgique et produit une large gamme d’équipements horticoles, ce qu’on appelle des OPE (outdoor power equipment) Notamment des tronçonneuses pour élagage, abattage et taille d’arbres, des taille-bordures et débroussailleuses, ou encore des souffleurs pour collecter ou éparpiller les débris et les feuilles. Le groupe fabrique également des machines agricoles et industrielles mais celles-ci ne sont pas commercialisées en Europe.”

Nous sommes toujours en quête d’ingénieurs, de développeurs et de techniciens.” – ALAIN SCHELLEKENS ET DIEDERICK GEERINCKX, CFO ET DIRECTEUR COMMERCIAL

Au départ de Wavre, Yamabiko Europe distribue ces OPE sous les marques Echo et Shindaiwa et des robots tondeuses sous les marques Belrobotics et Echorobotics. En 2014, le groupe japonais, devenu actionnaire de la société wavrienne Belrobotics, a conservé la marque pour le marché du Benelux ainsi que les pays scandinaves. Pour le reste du monde, ces tondeuses sont vendues sous la marque Echorobotics, notamment aux Etats-Unis. “Nous sommes le spécialiste mondial des terrains de sport, poursuit Diederick Geerinckx. Nous venons de réaliser une toute nouvelle tondeuse trois fois plus performante grâce à la technologie GPS RT ; elle permet la tonte en bandes alors qu’auparavant, elle se déplaçait de manière aléatoire.”

Si les robots tondeuses made in Brabant wallon ont contribué à la croissance (1.340 machines vendues en 2022), ce sont aussi les OPE qui ont embelli les résultats de Yamabiko Europe. “Nous avons fortement progressé depuis la crise sanitaire avec le stay home effect sur l’ensemble de notre marché, précise Alain Schellekens, directeur financier. En 2022, nous avons réalisé 107 millions d’euros de chiffre d’affaires contre 87 en 2021. Cette année, nous nous attendons à une stabilisation de nos ventes mais sommes toujours en quête d’ingénieurs, de développeurs et de techniciens.”

Algi (moyenne)

Algi développe une large gamme de plats préparés destinés aux distributeurs en misant sur la qualité des produits et en proposant de l’ultra-frais.

Algi © pg

Passionné depuis l’enfance par la cuisine, Gino Alongi a lancé Algi en 1987 avec sa maman. “Nous venons de Liège, nous sommes arrivés à Wavre en 1995, rappelle-t-il. Nous étions parmi les premiers à nous installer dans le zoning Nord.” Depuis, ce dernier est rempli d’entreprises parmi lesquelles se distinguent de nombreuses Gazelles, dont Algi. “Nous avons travaillé durant des années pour le food service, fournissant la restauration professionnelle au travers de grossistes partout en Belgique. Nous concoctions des plats mijotés. Mais aujourd’hui, l’essentiel de notre activité se concentre sur l’ultra-frais et le retail.”

Notre équipe est très flexible afin de fournir rapidement nos clients dans ce créneau spécifique qu’est l’ultrafrais.” – GINO ALONGI, CEO

Les plats préparés par Algi sont commercialisés sous MDD (marque de distributeur). La PME évolue dans un marché en croissance régulière, puisque les rayons de plats cuisinés ne cessent de s’allonger dans nos supermarchés. Afin de se distinguer, Gino Alongi a misé sur la qualité des produits et le haut de gamme: “Notre atelier est organisé comme un restaurant et nous ne travaillons que des produits frais et de saison. Chaque semaine, nous produisons plusieurs milliers de plats. Algi compte 25 personnes, essentiellement des cuisiniers, et est toujours à la recherche de nouveaux collaborateurs”.

L’entreprise propose une gamme de 70 plats, travaillant en permanence de nouvelles recettes afin de répondre aux demandes de ses clients et des consommateurs finaux. “Nous sommes attentifs à l’évolution des goûts et habitudes des gens, confie Gino Alongi. Par exemple, nous cuisinons davantage de légumes et de céréales afin de satisfaire un public dans lequel augmente le nombre de végétariens et de flexitariens (qui ne consomment pas de viande au moins trois jours par semaine, Ndlr). Notre équipe est également très flexible afin de fournir rapidement nos clients dans ce créneau spécifique qu’est l’ultra-frais.”

Agilytic

Basée à La Hulpe, Agilytic aide les organisations à atteindre leurs objectifs grâce à une meilleure utilisation de leurs données.

Agilytic © PG

“Qu’est-ce qui vous empêche de dormir?” est la question rituelle que pose Julien Theys, cofondateur avec Christophe Robyns d’Agilytic, lorsqu’il rencontre pour la première fois un client potentiel. “Les problèmes peuvent être de tout ordre: diminution des ventes, gestion d’une flotte de véhicules, forte rotation du personnel, augmentation des factures impayées, etc. Globalement, on peut résumer les demandes nos clients en cinq points: vendre mieux, fidéliser les clients, faire plus avec moins au niveau opérationnel, disposer de plus de liquidités, mettre les bonnes personnes au bon endroit le plus longtemps possible.”

C’est ici qu’intervient Agilytic dont le métier consiste d’abord à “quantifier les choses pour en avoir le cœur net” et ensuite délivrer du conseil en management et digital, pour un impact relativement rapide chez le client, entre deux et trois mois. Lancée en 2015, Agilytic a engagé son premier employé en 2017. L’entreprise compte aujourd’hui 25 collaborateurs. “Nous connaissons une croissance linéaire, poursuit Julien Theys. Nous sommes actifs dans les data sciences et il a fallu construire le marché en même temps que la société, car la prise de conscience de l’importance de la data a pris du temps. Depuis le début, nous avons mené 200 projets dans les secteurs les plus divers. Les banques et assurances ont été parmi les pre- mières à s’y intéresser, on voit maintenant poindre l’automobile et la distribution. Il est juste nécessaire de disposer d’une quantité de données que l’on puisse valider et traiter, tout en conservant à l’esprit que ce n’est pas la panacée.”

95% de nos projets sont basés sur des données qui existent chez le client mais ne sont pas valorisées” – CHRISTOPHE ROBYNS ET JULIEN THEYS, ADMINISTRATEURS

Avec les datas qui ne cessent de se multiplier et les technologies pour les analyser qui ne cessent de s’affiner et se perfectionner, Agilytic peut nourrir de légitimes ambitions de croissance dans les années qui viennent. D’autant que comme le rappellent les deux cofondateurs, “95% de nos projets sont basés sur des données qui existent déjà chez le client mais ne sont pas valorisées”.