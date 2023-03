Revivez en images la soirée des Trends Gazelles Luxembourg 2023

C’est à Libin et plus précisément à l’Euro Space Center, au cœur du Luxembourg belge, que Trends-Tendances a mis ce mercredi soir à l’honneur les Trends Gazelles nominées pour la province de Luxembourg.

Elodie de Sélys a accueilli nos 170 convives avant de donner la parole à Christophe Hay, rédacteur en chef Entreprendre aujourd’hui et Directeur général CCILB, puis à Didier Serteyn, CEO RevaTis et à Marc Colson, Administrateur délégué Picard Construct SA et Hubert Menuiserie SA, interviewés par Christophe De Caevel, journaliste Trends-Tendances.



La rédaction de Trends-Tendances a ensuite élu une entreprise par catégorie (petites, moyennes et grandes entreprises) Ambassadrice des Trends Gazelles 2023 de la province de Luxembourg :

Catégorie Grandes entreprises : SOLAREC

Catégorie Moyennes entreprises : BALTUS MARC

Catégorie Petites entreprises : GOOSSE BASTOGNE

Consultez ICI le portrait de nos ambassadrices

Cette soirée fut également l’occasion pour les Gazelles d’échanger leurs expériences respectives.

(Photographe: Roman Laschov)