Revivez en images la soirée des Trends Gazelles Bruxelles 2023

C’est à Bruxelles et plus précisément à la Chancellerie de BNP Paribas Fortis que Trends-Tendances a mis ce mercredi soir à l’honneur les Trends Gazelles nominées pour la région de Bruxelles-capitale.

Elodie de Sélys et Michaël Van Droogenbroeck ont accueilli nos 180 convives avant de donner la parole à Annick Hernot, Présidente de la BECI puis à Gaëlle Helsmoortel, CEO Dgenious et à Thomas Lepelaars, Co-fondateur et CEO de Nodalview, interviewés par Elodie de Sélys.



La rédaction de Trends-Tendances a ensuite élu une entreprise par catégorie (petites, moyennes et grandes entreprises) Ambassadrice des Trends Gazelles 2023 de Bruxelles :

Catégorie Grandes entreprises : Collibra

Catégorie Moyennes entreprises : Illonato (BigMat)

Catégorie Petites entreprises : Jardin d’Eden Europa

Vous pouvez consulter le portrait de nos ambassadrices : ICI

Cette soirée fut également l’occasion pour les Gazelles d’échanger leurs expériences respectives.

(Photographe : Noé David)