Implantée à Méan, l’entreprise familiale spécialisée dans le chauffage et le sanitaire s’est développée localement auprès d’une clientèle croissante de particuliers.



Colson Louis et André a été fondée il y a bientôt 50 ans à Méan par le grand-père (Louis) et le père (André) de l’actuel dirigeant, Laurent Colson. C’est sous la houlette de ce dernier que l’entreprise familiale a enregistré ces dernières années une belle progression qui lui vaut de figurer au top de notre classement.

“L’origine de l’entreprise remonte même à mon arrière-grand-père Léon qui était maréchal-ferrant, rappelle Laurent Colson. C’est dans les années 1970 que mon grand-père et mon père ont créé la société. D’une quincaillerie de village, ils se sont rapidement orientés vers la vente de poêles à mazout. C’était alors la mode. Aujourd’hui, nous en vendons un ou deux par an à des personnes qui n’ont jamais connu que cela. En revanche, nous en remplaçons régulièrement, notamment par des pompes à chaleur. Comme ces dernières fonctionnent à l’électricité, nous installons aussi des panneaux photovoltaïques.”

Ayant succédé à son père, qui continue à travailler au sein de l’entreprise, il y a une quinzaine d’années, Laurent Colson a alors engagé son premier ouvrier et, de chaudière en sanitaire, a progressivement étoffé les effectifs. Aujourd’hui, Colson Louis et André emploie 25 personnes, dont cinq secrétaires. “La partie administrative est cruciale dans notre activité qui est essentiellement orientée vers les particuliers, nécessitant un suivi rigoureux, précise l’administrateur. En ce qui concerne les ouvriers, je n’ai jamais vraiment éprouvé de difficultés à recruter. C’est souvent l’un de nos collaborateurs qui nous conseille l’une ou l’autre personne qui pourrait nous rejoindre.”

Gestion complète

Stratégiquement située à l’intersection des provinces de Namur, Luxembourg et Liège, la PME namuroise est active localement. “Notre clientèle principale est constituée de particuliers propriétaires de résidences secondaires, enchaîne Laurent Colson. Parmi lesquels, on compte 40% de néerlandophones. Parmi les raisons qui expliquent notre croissance, on peut mentionner le fait que nous prenons en charge la gestion complète de l’installation, l’aménagement ou la rénovation de sanitaires et de salles de bain. En d’autres termes, le client n’a pas à se soucier de plusieurs corps de métier. De plus, nous sommes réputés pour intervenir rapidement lorsqu’il y a un problème. Enfin, il faut également ajouter que nous avons eu énormément de travail en 2021 suite aux inondations qui ont frappé notre région, notamment à Durbuy.”

Au final, la réputation de qualité et de sérieux de l’entreprise familiale incarnée aujourd’hui par Laurent Colson s’est révélée la meilleure publicité pour notre lauréate, notamment via le bouche à oreille dans la communauté néerlandophone sans cesse croissante en Ardenne.

