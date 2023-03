Spécialisée au départ dans la gestion de l’outil informatique pour les entreprises, GIP ne cesse d’élargir sa palette de services et d’étendre son rayon d’action.



A Wierde, sur les hauteurs de Namur, GIP (Gestion Informatique Professionnelle) est confortablement installée dans son nouveau bâtiment dont les murs commencent à devenir trop étroits. L’entreprise a en effet enregistré une forte croissance ces dernières années, au point de doucement se profiler comme un groupe.

“Nous avons plusieurs sociétés, confirme Eric Gryson, administrateur de GIP et CEO du groupe, où l’on retrouve notamment Burotic Solutions, partenaire numéro un de Ricoh en Belgique, qui figure également parmi les Gazelles. Notre volonté est de créer une identité et une image de groupe.”

GIP se distingue dans plusieurs pôles d’activités: de la gestion de l’outil informatique à la création de sites internet en passant par la téléphonie et le marketing digital. “L’IT est la base de GIP, poursuit Eric Gryson. Nous proposons à nos clients professionnels, entreprises et indépendants, des solutions complètes pour la gestion de leurs infrastructures informatiques et la sécurisation de leurs données. Nous avons élargi notre palette assez fortement ces dernières années. Cette diversification de notre offre a contribué à notre croissance. En ce qui concerne la téléphonie, nous travaillons avec le système de communication unifiée qui permet aux entreprises de gérer facilement les appels entrants, partager les documents, organiser des visioconférences, visualiser les statuts des employés, etc. »

« Notre rôle consiste à fournir à nos clients un support efficace à leur business afin qu’ils puissent se concentrer pleinement sur celui-ci. Pour le marketing digital et la création de sites web, nous disposons de nos propres équipes d’experts en interne.”

Dynamique positive

Active dans l’ensemble de la Wallonie ainsi qu’à Bruxelles, GIP lorgne également la Flandre où elle envisage à terme de s’étendre via d’éventuelles acquisitions. Mais pour le moment, elle vise d’abord à se renforcer sur le marché wallon. “Nous continuons à maintenir un taux de croissance élevé, explique Eric Gryson. A la fois en étoffant nos effectifs et via l’acquisition de sociétés. La croissance externe représente 50% de notre croissance totale.”

Entreprise dynamique, GIP n’éprouve pas trop de difficultés à recruter d’autant que la diversité de ses activités séduit les profils les plus variés. La moyenne d’âge du personnel est très jeune: sous les 30 ans. “Nous avons une politique attrayante, et outre la variété dans le travail, le fait que nous soyons en croissance offre des possibilités à nos collaborateurs de progresser au sein du groupe et de découvrir de nouveaux métiers”, conclut le CEO.

