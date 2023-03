Gazelles Namur 2023 – Grandes entreprises | Informatique conviviale: Oniryx

Fondée en 2008, Oniryx a connu une croissance continue avec une offre de services IT combinant qualité technique et dimension humaine.



“Oniryx est orientée qualité technique et vise l’excellence mais, dans le même temps, accorde énormément d’attention aux soft skills, explique Geoffroy Fauveaux, administrateur. Ce sont deux axes essentiels qui fondent en partie notre succès: la dimension humaine et le contenu de qualité. Notre activité est la consultance informatique sur mesure. Cependant, au-delà de l’intégration, du développement, du conseil, nous avons établi une méthodologie de travail dont le but est la compréhension la plus fine et profonde du métier de notre client. Cette compréhension dépasse les premières expressions de ses besoins. Autrement dit, nous ne nous arrêtons pas aux évidences mais nous nous intéressons à ce qui n’est pas directement exprimé.”

Installée dans un manoir au cœur de Gembloux, Oniryx a mis en place un modèle d’intelligence collaborative qui accorde beaucoup d’autonomie aux membres des équipes et valorise l’expérience du terrain. Par ailleurs, le partage de l’information y est une réalité, favorisant le management participatif. “Ce n’est pas toujours évident, reconnaît Geoffroy Fauveaux. Ce genre de modèle est confrontant car il nous sort de nos habitudes. Il peut décontenancer certaines personnes mais nous permet aussi d’en attirer d’autres.”

Un état d’esprit inspirant

Oniryx fait partie du groupe Blacksheep Tribes, actif en Belgique et en France, et qui est détenu par deux fondations d’utilité publique. “Le fait d’avoir ces deux fondations à la tête du groupe indique que nous mettons d’abord l’accent sur le sens avant la finance, reprend Geoffroy Fauveaux. Cela ne veut pas dire que nous négligeons les résultats financiers. Mais en ce qui nous concerne, le profit est un moyen, pas une finalité. Ce qui nous anime vraiment, c’est le rôle sociétal de nos actions, la durabilité, la responsabilité écologique, l’épanouissement et le mieux-être des collaborateurs.”

Une philosophie entrepreneuriale qu’Oniryx souhaite partager avec ses clients en nouant avec ces derniers “une collaboration extrêmement franche. Nous n’hésitons pas à leur dire ce qui dysfonctionne chez eux. Mais nous attendons qu’ils fassent de même avec nous”, ajoute l’administrateur.

Présent à Bruxelles et en Wallonie, Oniryx emploie une septantaine de collaborateurs en interne (auxquels il convient d’ajouter une cinquantaine de freelances) et est principalement active auprès du secteur public. “Dans une société où l’IT prend de plus en plus d’importance, nous considérons que l’humain reste indispensable. Il faut que la technique et l’informatique demeurent à leur juste place, conclut Geoffroy Fauveaux qui, au succès d’Oniryx, a cœur d’associer Patrick Van Est, “qui a dirigé l’entreprise et participé pleinement à sa croissance.”

