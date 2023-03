Jérouville, Interblocs, Le Florentin : les trois Gazelles épinglées pour la province de Luxembourg

Outre les trois Gazelles ambassadrices, nous mettons également à l’honneur dans chaque catégorie une Gazelle qui témoigne du dynamisme et de la diversité locale. Pour la province de Luxembourg, nous avons sélectionné Jérouville (grande), Interblocs (moyenne) et Le Florentin (petite).



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Jérouville (grande)

Jérouville déploie un large éventail d’activités qui s’étend de la construction et l’entretien de voiries et de voies ferrées à la pose d’égouts, de collecteurs, de canalisations ou encore de câbles.

C’est à l’aube des années 1960 que Joseph et Paul Jérouville ont posé les bases de l’entreprise familiale. “Mon parrain et mon père ont commencé par travailler pour les chemins de fer: ils effectuaient de l’élagage, posaient des câbles pour la RTT, etc., rappelle Natacha Jérouville, administratrice déléguée et fille de Paul. Depuis le début, ils ont eu le souci du travail bien fait, dans les règles de l’art et dans le respect des riverains. Nous n’avons jamais dérogé à cette philosophie et avons toujours mis en avant la qualité de nos réalisations. Jérouville est aussi réputée pour intervenir dès que c’est difficile et compliqué. Nous acceptons des chantiers complexes dont les autres ne veulent pas.”

Nous avons le souci du travail bien fait, dans les règles de l’art et dans le respect des riverains.” – NATACHA JÉROUVILLE, ADMINISTRATRICE DÉLÉGUÉE

Structurée en société en 1973, l’entreprise libramontoise n’a cessé de croître depuis, continuant à élargir son spectre d’activités. Aujourd’hui, elle réalise des travaux privés et publics tels que la pose d’égouts, de collecteurs, de canalisations, de câbles téléphoniques et électriques mais aussi la construction et l’entretien de voiries et de voies ferrées. Présente sur l’ensemble de la Wallonie, Jérouville est réputée pour son expertise dans le rail et travaille régulièrement pour la SNCB et Infrabel qui gèrent les gares et voies que ses équipes construisent, entretiennent et réparent. Elle est ainsi intervenue en urgence à l’été 2021 pour réparer les voies endommagées par les inondations.

Ces travaux pointus nécessitent des compétences spécifiques. “C’est pourquoi nous nous efforçons de former des jeunes en interne, poursuit Natacha Jérouville. Plus de 75% des effectifs ont ainsi été formés au sein de l’entreprise. Chaque année, nous accueillons des étudiants dans la société ; et il n’est pas rare que certains restent chez nous.” En 2021, Jérouville, qui emploie 170 collaborateurs, a réalisé un chiffre d’affaires de 25 millions d’euros en progression de 20% par rapport à 2017.

Interblocs (moyenne)

Fabricant de pavés et produits en béton fondé en 1978 à Libramont, Interblocs croît avec succès grâce à l’implication de ses équipes et à ses innovations comme le béton luminescent.

JEAN-GUY DELHAISE © NARA PRESS

Plusieurs raisons expliquent notre croissance régulière depuis des années, analyse Jean-Guy Delhaise, administrateur délégué. D’abord, l’implication du personnel: les collaborateurs tirent tous dans le même sens et cela crée une dynamique positive. Ensuite, nous avons augmenté nos capacités de production et intégré en 2021 la société Eurobloc, un collègue-concurrent et voisin. Cette reprise nous permet de développer l’offre de nos produits en Belgique et au-delà. Enfin, nous ne cessons d’innover et de diversifier afin de proposer des produits qui n’existent pas sur le marché et ainsi nous différencier. En outre, nous collaborons de plus en plus à des projets sur mesure.”

L’innovation et la diversification de notre gamme contribuent à notre croissance.” – JEAN-GUY DELHAISE, ADMINISTRATEUR DÉLÉGUÉ

Interblocs compte une trentaine de collaborateurs et couvre une zone de chalandise comprenant la Wallonie, le Grand-Duché ainsi qu’une partie de la France. “Nous sommes actifs dans le nord de la France et livrons nos produits jusque Troyes et Paris, précise Jean-Guy Delhaise. Notre marché se répartit entre, d’une part, les négociants de matériaux et, d’autre part, les marchés publics avec les travaux de voirie.” Outre les blocs et pavés béton qui sont les produits historiques de l’entreprise, la société a depuis considérablement diversifié sa gamme et propose notamment des dalles, briques de parement, éléments sur mesure pour le mobilier urbain, bordures ou encore palissades.

Parmi les récentes innovations qui suscitent de plus en plus d’intérêt, pointons le béton luminescent qu’Interblocs a lancé en 2019 sous la marque Taglight. Interblocs figure parmi les premières sociétés à fabriquer des produits en béton intégrant ces éléments luminescents. Un matériau qui permet, par exemple, de donner la nuit un éclat lumineux à une piste cyclable, une allée extérieure en gravier, des abords de piscine ou encore du mobilier urbain. “C’est grâce à ce type de produits que nous pouvons faire parler de nous et nous distinguer sur le marché”, conclut Jean-Guy Delhaise.

Le Florentin (petite)

Situé au cœur de la Gaume, Le Florentin est un hôtel restaurant devenu en l’espace d’une dizaine d’années une destination prisée tant pour le tourisme d’affaires que de loisirs.

STÉPHANIE FONTENOY © pg

Nous avons ouvert le restaurant Le Florentin à Florenville en 2011, rappelle Stéphanie Fontenoy, directrice. En 2016, s’est ajouté un hôtel de 15 chambres. Dès le départ, nous avons décidé de miser sur la qualité tant pour le restaurant que pour l’hôtel. Nous souhaitions offrir aux clients un cadre moderne et confortable afin de séduire touristes et hommes d’affaires.” Douze ans plus tard, le pari est réussi, comme en témoigne l’apparition du Florentin dans notre classement des Gazelles. Un succès derrière lequel on retrouve une famille de femmes entrepreneures, qui gèrent notamment les Salaisons Blaise fondées par l’arrière-grand-père de Stéphanie Fontenoy.

Nous mettons à disposition des entreprises une salle de séminaire équipée pour toute activité.” – STÉPHANIE FONTENOY, DIRECTRICE

Logique qu’elles aient décidé dès le départ de privilégier la qualité et les produits de terroir dont la Gaume ne manque pas. Ainsi, le chef qui exerce ses talents au piano est Philippe Duret, passé par Le Moulin hideux et Le Gastronome. A côté du restaurant, l’hôtel n’a cessé depuis son ouverture de s’agrandir et d’évoluer afin d’épouser les dernières tendances et répondre aux besoins d’une clientèle en quête de confort et d’installations dernier cri.

Aujourd’hui, l’hôtel compte 26 chambres dont une suite, des chambres “balnéo” ainsi que des appart’hôtels. Il accueille des particuliers qui viennent visiter les sites touristiques locaux comme l’abbaye d’Orval ou la basilique d’Avioth, ou effectuer une descente de la Semois en kayak, mais aussi de plus en plus d’entreprises. “Nous mettons à leur disposition une salle de séminaire équipée pour leur réunion ou autre activité (formation, meeting, cocktail, etc.), souligne Stéphanie Fontenoy. Cette salle permet d’accueillir 80 personnes assises et plus d’une centaine debout. Les entreprises bénéficient évidemment de tous les services de bouche de notre restaurant.”