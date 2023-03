Gazelles Luxembourg 2023 – Petites entreprises | Ancrage local: Goosse Bastogne

Après la reprise d’un garage Peugeot-Citroën, Goosse Bastogne a investi dans un nouveau site offrant une meilleure visibilité, ce qui a contribué à ses bons résultats.



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Jean-Claude Goosse est actif dans le monde automobile depuis le mitan des années 1990. Outre l’expertise acquise au fil du temps dans un secteur en perpétuelle évolution, c’est également un régional de l’étape. Un atout supplémentaire et précieux afin de bien appréhender les spécificités locales et construire une relation de confiance dans la durée avec ses clients. D’autant plus dans un métier où la dimension humaine demeure prépondérante. “Ce qui a fait notre succès, ce sont les gens qui travaillent au sein de l’entreprise, confirme Jean-Claude Goosse. La différence dans notre métier est apportée par le service et le conseil que vous apportez à votre clientèle. Nous avons la chance de pouvoir nous appuyer sur une équipe extrêmement motivée, du mécanicien au carrossier.”

En 2017, Jean-Claude Goosse cède ses concessions Seat et Skoda au groupe Mazzoni et, la même année, reprend au groupe Ricco le garage Peugeot-Citroën de Bastogne. Aujourd’hui, Goosse Bastogne propose trois marques: Citroën, Peugeot et Opel. Outre la vente de véhicules neufs et d’occasion, le concessionnaire dispose d’un atelier mécanique ainsi que d’une carrosserie agréée toutes marques par les assurances. En l’espace de cinq ans, Goosse Bastogne a enregistré une belle progression, doublant son chiffre d’affaires passé de 1,25 à 2,5 millions d’euros. L’emploi a épousé la même courbe et Goosse Bastogne compte aujourd’hui une vingtaine de collaborateurs. Notre lauréate a également investi entre 2017 et 2021 autour d’un million et demi d’euros, notamment pour son nouveau site stratégiquement implanté chaussée d’Houffalize à Bastogne.

Nouveau show-room

“Nous avons une meilleure visibilité depuis que nous déménagé, reprend Jean-Claude Goosse. De plus, avec un show-room de 3.000 m2, nous disposons d’un bel outil pour mettre nos véhicules en valeur.” Des véhicules parmi lesquels se glissent dorénavant davantage de modèles hybrides et électriques. “Mais cela ne concerne pour le moment que quelques pour cent de nos ventes, tempère l’administrateur délégué. On observe cependant l’amorce d’une tendance mais, au final, tout dépendra des décisions et orientations politiques. En ce qui concerne les occasions, il n’y a que des voitures thermiques.” Tout porte à croire que ces dernières ont encore un avenir et, dans la foulée, pourront encore ainsi assurer aux garages du travail demain. En investissant dans un outil moderne et en disposant d’équipes compétentes, Goosse Bastogne dispose de tous les atouts pour poursuivre sur sa lancée et continuer à galoper avec les Gazelles.

© National