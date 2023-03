Gazelles Luxembourg 2023 – Moyennes entreprises | le terroir à l’honneur: Baltus

Entreprise familiale, la boucherie Baltus compte quatre boutiques en province de Luxembourg. Elles y proposent des produits de saison mettant en valeur le savoir-faire local.



«Ce sont mes grands-parents, Charles et Jeanne, qui ont ouvert la première boucherie en 1908 à La Roche-en-Ardenne”, rappelle Marc Baltus, aujourd’hui à la tête de l’entreprise familiale. Il est épaulé dans cette tâche par son épouse Nathalie et ses quatre fils: Neal, Marvin, Greg et Matt. “Depuis les années 1990, nous avons successivement ouvert de nouvelles boutiques à Tenneville, Bastogne et Durbuy. Se sont également ajoutés deux restaurants à La Roche nommés en l’honneur de ma grand-mère: Signé Jeanne, ouvert en 2015, et Jeanne et Nous, en 2020.”

Autant d’adresses où la viande est évidemment mise à l’honneur et où les produits de saisons séduisent une clientèle locale ou de passage, friande de saveurs ardennaises. Outre la boucherie, la famille Baltus, sous la houlette de Marvin, gère également quatre boulangeries artisanales à La Roche, Tenneville, Bastogne et Haversin.

L’ouverture l’an dernier d’un atelier de 1.500 m2 en périphérie de La Roche contribue à l’expansion du groupe, qui ambitionne d’inaugurer de nouvelles implantations pour ses boucheries. Répondant à l’ensemble des normes actuelles, notamment en matière environnementale, cet espace de travail va non seulement permettre à Baltus d’augmenter ses capacités de production mais également de les diversifier, afin de répondre aux souhaits de la clientèle. “Nous avons de nouveaux produits: non seulement des salaisons mais aussi des produits préparés, prêts à cuire et prêts à manger, confirme Marc Baltus. Outre la qualité des produits, ce qui fait la différence ce sont les personnes qui travaillent dans l’entreprise familiale. Dans nos boutiques, le client est servi par un boucher qui peut le conseiller.”

Priorité au court

Baltus n’a pas attendu que le local soit à la mode pour le promouvoir. Notre lauréate s’y est (re)mise il y a bien des années, renouant ainsi avec ses origines. “Cela fait plus de 10 ans que nous mettons l’accent sur les circuits courts, poursuit Marc Baltus. Nous étions convaincus que nous allions assister au retour du local comme c’était jadis le cas avec mon grand-père. Nous privilégions les fournisseurs des environs et travaillons les produits de saison. Il nous arrive parfois de dire à nos clients que nous n’avons pas tel ou tel produit et leur expliquons pourquoi.”

L’entreprise familiale a connu, ces dernières années, une belle progression. Initiée d’abord par son activité historique, la boucherie, suivie des restaurants et des boulangeries, et bientôt par une offre hôtelière, cette croissance a toujours été motivée par un objectif: mettre à l’honneur le terroir et le savoir-faire de l’Ardenne.

