Gazelles Luxembourg 2023 – Grandes entreprises | Valeur laitière ajoutée: Solarec

Implantée à Recogne et Baudour, Solarec transforme annuellement plus d’un milliard et demi de litres de lait en poudre de lait, beurre, lait UHT et mozzarella.



Solarec est une habituée de nos classements. Déjà lauréate à trois reprises, elle l’est à nouveau en 2023 et affiche des résultats remarquables. En témoigne la progression de son chiffre d’affaires de quelque 504 à 647 millions d’euros entre 2017 et 2021. “Et en 2022, nous frôlons le milliard, ajoute Louis Ska, directeur général de Solarec. En outre, en cinq ans, nos effectifs ont augmenté de 20%. Aujourd’hui, Solarec compte plus de 500 collaborateurs dont 70 à Baudour où est située notre unité de production de mozzarella, opérationnelle depuis 2018. Enfin, nous avons également renforcé nos fonds propres de 37 millions d’euros de 2018 à 2021. Nous sommes donc bien armés pour nos futurs projets d’investissement.” Cette progression est le fruit de la diversification des activités de Solarec qui lui ont permis d’apporter davantage de valeur ajoutée à sa matière première qu’est le lait.

Filiale commerciale et industrielle de la coopérative la Laiterie des Ardennes, Solarec collecte annuellement plus d’un milliard et demi de litres de lait auprès de 2.200 producteurs, soit quasi le double de ce qu’elle traitait en 2013 (850 millions de litres). Une collecte également répartie entre Wallonie et Flandre qui fait de Solarec la première entreprise laitière belge. “Une brique de lait sur deux vendue en Belgique sort de nos ateliers, enchaîne Louis Ska. Nous proposons également d’autres produits qui apportent de la valeur ajoutée au lait. Ainsi, chaque année, ce sont quelque 50.000 tonnes de beurre et 100.000 tonnes de poudre de lait qui sont produites à Recogne. Par ailleurs, nous avons également investi dans une fromagerie à Baudour afin de produire de la mozzarella, plus précisément de la pasta filata, un type de mozzarella qui est utilisé dans la préparation des pizzas et des paninis. Enfin, nous avons développé un beurre de tourage, sous la marque Solarec Professional, destiné au feuilletage et aux viennoiseries, qui rencontre un grand succès auprès des artisans boulangers et pâtissiers.”

Championne à l’exportation

Entreprise ancrée localement et au service de ses coopérateurs, Solarec est également une championne à l’exportation pour ses produits transformés tels que la poudre de lait. Elle commercialise ses produits dans plus de 80 pays, notamment en Asie qui est son premier marché à l’export avec 40% de ses ventes devant l’Europe (30%). Elle est de plus en plus active en B to B fournissant industriels, artisans et professionnels. Le développement de la fromagerie contribue à la croissance et de nouveaux investissements sont programmés afin d’augmenter les capacités de production. Mais la Gazelle luxembourgeoise n’oublie pas pour autant les consommateurs, comme elle le démontre avec Le Véritable Lait d’Ardenne, le seul lait 100% belge et équitable, plus précisément un lait récolté uniquement auprès des producteurs basés en Ardenne belge. Preuve que l’on peut à la fois nourrir des ambitions mondiales sans renoncer à ses racines ardennaises.

