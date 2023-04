Gazelles Liège 2023 – Petites entreprises | Belgium Peak Beer: bières au top!

Brasserie la plus haute du pays, Belgium Peak Beer s’est également hissée au sommet de notre classement avec une gamme de bières qui séduisent un public de plus en plus nombreux.

Ces dernières années, il ne s’est guère passé une semaine sans qu’une nouvelle brasserie ne voie le jour au pays de la bière.. Certaines n’ont de brasserie que le nom mais d’autres investissent dans un outil de production et se lancent dans de nouvelles recettes mêlant les quatre éléments indissociables de toute bière qui se respecte: eau, houblon, levure, malt. C’est le cas avec Belgium Peak Beer dont l’origine remonte à 2016. “L’idée est née d’une réunion entre amis amateurs de bières, rappelle Victor Ernst qui a fondé l’entreprise avec Gauthier Demolin. Encore fallait-il nous différencier parmi les nombreuses brasseries déjà présentes, d’autant que nous ne pouvions pas nous prévaloir d’une longue histoire dans le secteur. L’un d’entre nous a alors proposé de la créer dans les Hautes Fagnes et ainsi de bâtir la plus haute brasserie du pays. Nous nous sommes mis en quête d’un endroit et c’est ici à Sourbrodt, dans l’entité de Waimes, que nous l’avons déniché.”

Agrandissement

Installée à proximité du Signal de Botrange, point culminant du pays (694 mètres), Belgium Peak Beer réalise son premier brassin en octobre 2017 et ouvre quelques mois plus tard une partie horeca. “Dans cet espace de dégustation, les visiteurs peuvent découvrir nos bières ainsi que des plats concoctés par nos chefs avec des produits régionaux, enchaîne Victor Ernst. Nous organisons également des visites de la brasserie et accueillons tant les particuliers que les entreprises pour leurs événements: fête privée, conférence, team building, repas de fin d’année, etc.”. Au fil des mois, la brasserie a étoffé sa gamme afin de proposer les classiques de notre terroir. Soit une bière blonde, une brune et une triple, auxquelles il convient d’ajouter une Peak à la myrtille, fruit emblématique des Hautes Fagnes. Ce quatuor a ensuite été complété par quatre autres types: summer, winter, IPA et une bière sans alcool. L’entreprise se fend également d’éditions spéciales et limitées: les Peak Barrel Aged, des bières vieillies en fûts de chêne ayant contenu du rhum, du whisky, du calvados, du porto, etc.

La brasserie dispose actuellement d’une capacité de production annuelle de 5.000 hectolitres, qui va prochainement tripler. Devant le succès de ses bières, disponibles pour l’essentiel dans la région mais pas seulement, Belgium Peak Beer achève en effet des travaux d’agrandissement dans le prolongement du bâtiment existant. Elle emploie une quinzaine de collaborateurs auxquels s’ajoutent des étudiants en saison. Afin de poursuivre sa croissance, elle va s’appuyer à l’avenir sur une équipe de commerciaux qui feront découvrir ses bières d’altitude à ceux qui ne les connaissent pas encore, lui permettant d’ainsi continuer à brasser… au top.

