Gazelles Liège 2023 – Moyennes entreprises | Ecodream : multiples activités

Active dans les travaux publics et privés, Ecodream est également présente dans les activités logistiques à Hermalle-sous-Huy, Auvelais et Rochefort, privilégiant les plateformes bimodales.

C’est en 2013 que Valentin et Nicolas Crahay créent la société Ecodream, soutenus par leurs parents Denis et Colette. “Ecodream est une entreprise de travaux publics et privés, explique Laurent Leclère, directeur administratif et commercial. Nos activités concernent le terrassement, l’égouttage, la voirie, etc. Par ailleurs, l’entreprise est active dans la manutention, le transbordement et le stockage. Nous disposons à cette fin d’un siège d’exploitation à Hermalle-sous-Huy où il y a un centre de tri. Le siège social est situé à Soheit-Tinlot. Outre ce site en bord de Meuse, nous avons aussi des plateformes implantées à Auvelais, le long de la Sambre, ainsi qu’à Rochefort.” Ecodream stocke de nombreux produits tels que le sable, des granulats, des terres, du sel de déneigement, etc. “Actuellement, nous traitons essentiellement des produits en vrac et en grande quantité”, ajoute Laurent Leclère.

Avantage fluvial

Entre 2017 et 2021, Ecodream a enregistré une progression constante de sa valeur ajoutée de 800.000 à plus de 5 millions d’euros. Elle compte aujourd’hui une cinquantaine de collaborateurs. “Nous avons connu une forte croissance ces dernières années, notamment grâce à des chantiers importants auxquels nous avons participé, comme la construction de l’hôpital du MontLégia à Liège, précise le directeur administratif et commercial. Globalement, la crise sanitaire n’a pas eu d’impact notable sur notre progression. En outre, à l’instar de nombreuses entreprises, il faut noter que nous sommes intervenus afin d’aider les victimes des inondations qui ont frappé la vallée de la Vesdre en juillet 2021.” En ce qui concerne la logistique, la Gazelle a également accru régulièrement son volume d’activité d’autant que le fluvial est chaque jour de plus en plus privilégié pour le transport de matériaux de construction. De ce point de vue, avec ses sites implantés tant le long de la Meuse que de la Sambre, Ecodream dispose d’atouts pour servir efficacement ses clients en intégrant une dimension plus verte à leurs transports.

Au départ de ses différentes plateformes, Ecodream est active en Belgique ainsi qu’au grand- duché de Luxembourg. “Nous pouvons satisfaire les demandes de nos clients, que ce soit en termes de chargement, de déchargement ou de stockage. Dans notre activité, il est important de disposer de surfaces de stockage mais il convient également qu’elles soient proches d’une voie navigable. Nous effectuons le transbordement de bateaux, péniches et barges sur nos quais. Ensuite, les derniers kilomètres sont réalisés via la route. Grâce à cette multimodalité, nous diminuons considérablement l’impact environnemental en termes d’émissions de gaz à effet de serre et contribuons à lutter contre le réchauffement climatique”, conclut Laurent Leclère.

© National