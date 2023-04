Gazelles Liège 2023 – Grandes entreprises | PMSweet : macarons de toutes les couleurs

Fondée en 2014, PMSweet s’est imposée parmi les principaux producteurs de macarons qu’elle exporte en Europe, en Amérique du Nord et en Asie.

Il n’aura pas fallu 10 ans à la start-up lancée par Michaël Labro et Philippe Lhoest pour devenir grande. Et s’illustrer dans nos classements. Déjà lauréate l’an dernier dans la catégorie des moyennes entreprises tant au niveau provincial que national, la société est devenue ambassadrice cette année, section “grandes entreprises”. Il est vrai qu’après son déménagement à Vivegnis (Oupeye) fin 2016, PMSweet a connu une forte croissance, jamais démentie depuis. En 2020, son chiffre d’affaires s’élevait à 18 millions d’euros: il a doublé en 2021 puis franchi la barre des 50 millions d’euros en 2022. L’emploi a épousé la même courbe: aujourd’hui ce ne sont pas moins de 350 personnes qui s’affairent 24 heures sur 24 et sept jours sur sept pour la conception, la fabrication et la commercialisation de macarons.

En 2022, Philippe Lhoest a revendu ses parts. On retrouve dorénavant aux manettes de l’entreprise un trio d’administrateurs: Michaël Labro, Arnaud Woitrin et Guillaume Vander Borght. Une réorganisation qui a permis à la jeune entreprise de digérer plus aisément sa rapide croissance. “Celle-ci s’est considérablement accélérée depuis 2020, confirme Michaël Labro. Or, l’organisation ne suivait avec la même vitesse. Jusqu’à l’année dernière, nous n’avions pas de service maintenance, par exemple. Nous étions littéralement au four et au moulin. Il a fallu nous structurer afin de consolider et pouvoir poursuivre notre développement. Nous avons donc étoffé le management et recruté des jeunes sortis des études et des seniors expérimentés. Une vrai combinaison gagnante.”

Nouveau site

Arnaud Woitrin qui a rejoint PMSweet en 2021 opine: “Nous conservons l’esprit d’une start-up tout en ayant le volume d’affaires d’une grande entreprise. Les équipes sont particulièrement dynamiques et inventives et participent pleinement à l’essor de PMSweet”. Prochaine étape, prévue dans un an? L’ouverture d’un nouveau site de production à Thimister dans le zoning des Plénesses. Objectif? Augmenter les capacités de production de macarons tout en imaginant de nouveaux produits.

Aujourd’hui, l’activité est en effet concentrée exclusivement sur les macarons qui se dégustent sous toutes les couleurs et toutes les saveurs, au gré des demandes de la clientèle. “Nos parfums sont en général assez classiques, détaille Arnaud Woitrin: vanille, pistache, caramel au beurre salé, chocolat, framboise et citron. Mais nous avons aussi déjà fourni aux Etats-Unis des macarons à la pêche et à la pastèque, par exemple.”

A noter que PMSweet accueille aussi dans ses ateliers Nathalie d’Harveng qui, après un passage dans l’industrie textile, s’est lancée en 2017 dans la création de gâteaux et snacks crus et véganes sous la marque Nats Rawline. Des desserts qui séduisent de plus en plus. Bientôt une autre Gazelle?