Gazelles Hainaut 2023 – Petites entreprises| La Ferme du coq: Bon appétit!

A son site historique louviérois, le traiteur La Ferme du Coq en a ajouté un autre, la Ferme de Bonne Maman, et un restaurant au cœur des vignes en collaboration avec le Domaine du Chant d’Eole.

Secteur très malmené durant la crise sanitaire, l’événementiel a largement su rebondir depuis. La preuve avec notre lauréate la Ferme du Coq. Implantée à Saint-Vaast à proximité de La Louvière, ce service traiteur lancé par Philippe Schlosser en 1999 s’est progressivement imposé localement dans l’organisation d’événements aussi variés que cérémonies de mariage, baptêmes, communions, fêtes d’entreprise ou séminaires. Nichée au cœur d’une ancienne ferme en carré du 14e siècle restaurée et dotée de multiples salles, La Ferme du Coq n’est pas seulement un lieu plein de charme mais aussi et d’abord un service traiteur. “Nous l’offrons naturellement dans notre ferme, explique Philippe Schlosser, mais nous sommes également actifs dans notre région et poussons parfois des pointes en dehors du Hainaut comme à Louvain-la-Neuve ou Namur.”

Bistronomie dans les champs

En octobre 2019, La Ferme du Coq a ouvert à Givry un nouvel espace implanté dans la ferme de la belle-mère de Philippe Schlosser, naturellement rebaptisée La Ferme de Bonne Maman. “Nous l’avons transformée en restaurant avec trois chambres d’hôtes, poursuit-il. Nous avons conservé l’âme de la famille qui y a vécu. La cuisine est familiale et la ferme dispose d’une salle pour organiser des banquets privés ou réunions d’entreprise.” Mais alors que ce nouveau lieu prenait doucement ses marques, il a été stoppé net dans son élan. Le vendredi 13 mars, débutait en effet le confinement qui a plongé de nombreux secteurs dans les difficultés, horeca et événementiel en tête. La Ferme du Coq a toutefois proposé, à l’instar de nombre de ses confrères, de la vente à emporter.

Sans surprise, l’année 2020 a été mauvaise, avec pertes à la clé. En revanche, 2021 a renoué avec les bénéfices, se révélant un excellent millésime. D’autant plus que la Ferme du Coq a aussi ouvert en mai un restaurant éphémère au cœur des vignes du Domaine du Chant d’Eole, dont le vin effervescent est souvent comparé aux plus grands champagnes. Depuis l’an dernier, elle s’est associée avec ce vignoble pour pérenniser l’établissement qui a séduit, dès son lancement, non seulement les particuliers mais également les entreprises qui trouvent ici un cadre original pour leurs activités de team building. Avec ces deux nouveaux espaces qui s’ajoutent à son activité historique, La Ferme du Coq a retrouvé le chemin de la croissance. Dans ces deux restaurants, la Gazelle propose une offre bistronomique et s’appuie sur le terroir en travaillant des produits provenant d’artisans locaux. Au final, une recette gagnante qui vaut aujourd’hui à notre Gazelle le titre d’ambassadrice.