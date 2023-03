Gazelles Hainaut 2023 – Grandes entreprises| Human Supports Medical: Santé à dimension humaine

Fondée en 2007, Human Supports Medical est spécialisée dans le domaine de la santé et de la recherche clinique. Elle est présente à Bruxelles, Charleroi et Liège.

Human Supports Medical a été créée il y a une quinzaine d’années à Bruxelles avant d’ouvrir un bureau à Charleroi et Liège quelques années plus tard. “Nous sommes spécialisés dans le secteur des soins de santé, explique Isabelle Tavolieri, operational manager. En pratique, nous recherchons des infirmières et des aides- soignantes pour nos clients tels que les hôpitaux, les maisons de repos, les soins à domicile, les maisons médicales, le centres pour personnes en situation de handicap, etc.” Human Supports Medical compte une douzaine de collaborateurs qui gèrent l’opérationnel et met au travail plusieurs centaines de personnes parmi lesquelles on retrouve du personnel sous différents statuts: salariés, étudiants mais aussi des pensionnés, de plus en plus nombreux. “Ces dernières années, on observe également une augmentation de la multiculturalité des candidats, qui permettent de combler les besoins dans le secteur des soins, ajoute Isabelle Tavolieri. Les femmes constituent autour de 70% des effectifs mais la proportion d’hommes progresse.”

Nouvelles ouvertures prévues

“Ce qui est important à souligner est que les personnes qui reçoivent les candidats sont des infirmières, reprend l’operational manager. Nous connaissons donc le métier et sommes à même de bien appréhender à la fois les besoins des institutions et ceux des candidats. Ces derniers ne sont pas des numéros. La dimension humaine est primordiale, surtout dans le secteur de la santé. C’est un métier difficile est exercé par des personnes passionnées et nous nous efforçons en permanence de satisfaire les deux parties.”

La croissance de Human Supports Medical est liée aux besoins constants du secteur de la santé en infirmières et aides-soignantes. Elle s’est accélérée en 2020 et 2021 suite à l’épidémie de Covid-19. “Il est clair que la crise sanitaire a nécessité de faire appel à davantage de soignants, confirme Isabelle Tavolieri. Tout le monde s’est alors mobilisé pour affronter cette épidémie ; nous avons notamment mis à disposition du personnel pour les centres de vaccination.”

Fin de l’année dernière, Human Supports Medical a été intégrée au sein du groupe House of Talents spécialisé dans la recherche de profils des métiers en pénurie. Cette acquisition permet à ce groupe, qui dispose également d’une société équivalente en Flandre, de s’étendre au sud du pays. Bien implantée à Bruxelles, Charleroi et Liège, Human Supports Medical ambitionne en outre de se développer dans le reste de Wallonie et prévoit à terme l’ouverture de bureaux à l’ouest de la province du Hainaut ainsi que dans celles de Namur et de Luxembourg. Active dans un secteur en croissance et en perpétuel besoin de personnel, Human Supports Medical est amenée à poursuivre sa croissance tout en conservant sa dimension humaine. Une dimension indissociable des soins, de l’aide à la personne et de la santé. Tout simplement.