Chaque année, Trends-Tendances attribue à des entreprises en forte croissance des titres d’ambassadrice Trends-Gazelles par province et par catégorie (grande, moyenne, petite). A Bruxelles, dans la catégorie « petites entreprises », le Jardin d’Eden Europa, fondé en 2010, a connu une belle progression en l’espace de cinq ans, fort de l’expérience et de la réputation acquises avec une première crèche lancée en 2010.



C’est une toute jeune Gazelle qui se distingue cette année. Le Jardin d’Eden Europa est une crèche privée s’adressant aux plus petits – de 0 à 36 mois – avec une approche et une méthodologie qualitatives développées par les deux fondateurs: Eden Missioui et Yoram Buch.

“Etant parents et entrepreneurs, l’idée d’une crèche nous est naturellement venue, expliquent-ils. Nous avons opté pour un modèle qui permet, d’une part, de favoriser l’épanouissement des enfants dans un cadre de qualité et sécurisé, et d’autre part, d’assurer l’équilibre économique de la crèche afin de garantir sa pérennité et ainsi rassurer les parents. Il ne faut pas oublier que nous évoluons dans un secteur où des crèches arrêtent régulièrement leurs activités pour une raison ou l’autre, plongeant les parents dans le stress de retrouver une place pour leur enfant.”

L’histoire du Jardin d’Eden débute en décembre 2010 avec l’ouverture d’une première crèche à Uccle. “Au départ, nous avons commencé avec 34 places. En 2014, nous avons agrandi et doublé notre capacité d’accueil, détaille Eden Missioui. En 2017, nous avons ouvert une seconde crèche dans le quartier européen, le Jardin d’Eden Europa et un an plus tard, nous accueillions 107 enfants.”

Les deux crèches agréées par Kind en Gezin emploient au total 25 personnes dont un psychopédagogue. L’accent est mis sur l’accueil mais également sur la sécurité. “Tous nos collaborateurs récoivent une formation continue liée à la pédagogie et au bien-être de l’enfant, mais aussi aux premiers secours pédiatriques et à l’évacuation des locaux en cas d’urgence, souligne Yoram Buch. Nos procédures d’accès peuvent paraître parfois contraignantes mais elles sont pensées pour assurer la sécurité des enfants.”

Comme à la maison

Les clients du Jardin d’Eden se recrutent parmi les professions libérales, les fonctionnaires européens, les expatriés ou encore les diplomates. Notons, au passage que le Jardin d’Eden a accueilli gracieusement des enfants de familles dans le besoin ou de petits Ukrainiens. “Nous sommes particulièrement attentifs à ce que les enfants soient heureux, reprend Eden Missioui. Si les enfants sont sereins, les encadrants et les parents le sont également. Nous ne prenons que des inscriptions à plein temps, ce qui ajoute de la cohérence dans le quotidien des enfants. Différentes activités sont organisées tout au long de la journée et nous avons également des activités en extérieur pour les plus grands comme le théâtre ou l’initiation à la natation.” Ouvertes toute l’année, les deux crèches ont connu, chacune à son rythme, une belle croissance ces dernières années grâce au bouche à oreille qui constitue leur meilleure publicité et qui a contribué au fil du temps à leur réputation auprès des familles.