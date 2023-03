Gazelles Bruxelles 2023: Collibra à nouveau couronnée

Chaque année, Trends-Tendances attribue à des entreprises en forte croissance des titres d’ambassadrice Trends-Gazelles par province et par catégorie (grande, moyenne, petite). A Bruxelles, dans la catégorie “grandes entreprises”, Collibra est à nouveau couronnée et, avec elle, sa plateforme et ses logiciels de gestion de données qui séduisent de plus en plus d’entreprises à travers le monde. Collibra avait déjà porté le titre d’ambassadrice en 2021.



La première licorne belge continue sur sa lancée et confirme, exercice après exercice, son excellente santé. Valorisée un milliard de dollars en 2019, Collibra vaut cinq fois plus deux ans plus tard (5,25 milliards de dollars) après une levée de fonds s’élevant à 250 millions de dollars. Ambassadrice la même année, la voici à nouveau en tête de notre classement (voir tableau ci-dessous).

Spin-off de la VUB fondée en 2008 par Felix Van de Maele, Stijn Christiaens, Pieter De Leenheer et Damien Trog, Collibra est aujourd’hui active dans le monde entier et compte 1.200 collaborateurs dont plus de 150 en Belgique. Ses quartiers généraux sont dorénavant situés outre- Atlantique où elle réalise les deux tiers de ses ventes.

Collibra évolue dans un domaine particulièrement à la mode aujourd’hui mais qui l’était moins il y a 15 ans: les données. “Quand nous nous sommes lancés, nous étions en pleine crise financière, rappelle Stijn Christiaens, cofondateur et chief data citizen. C’est ce qui nous a permis de démarrer. Au départ, les entreprises ne se préoccupaient guère de leurs données et il n’a pas été simple de les convaincre de l’utilité d’une meilleure gestion de celles-ci. Mais suite à cette crise, les autorités de régulation ont édicté de nouvelles règles auxquelles les banques ont été obligées de se conformer. Elles ont, par exemple, dû prouver l’exactitude des informations transmises aux organes de contrôle et donc améliorer la gestion de leurs données. C’est ainsi que nous nous sommes progressivement développés.”

Une offre unique

Le secteur financier a été le premier à mordre et constitue toujours la part la plus importante de sa clientèle. Après 2014, celle-ci s’est élargie progressivement à la santé, l’industrie, le retail, le secteur public ou encore les sciences de la vie.

“Les grandes entreprises ont pris conscience aujourd’hui de l’importance des données, poursuit Stijn Christiaens. Nous proposons à plus de 650 clients une offre unique en matière de gestion de données avec une série de fonctionnalités facilitant leur utilisation et leur analyse, notamment grâce à l’intelligence artificielle. Nous n’avons pas, à proprement parler, de concurrents qui fassent la même chose que nous. En fait, notre plus grand concurrent est l’inertie existant encore dans certaines sociétés qui partagent l’information avec des fichiers Excel et autres et n’utilisent pas un logiciel spécialisé.”

Grâce à son data intelligence cloud, les grandes entreprises peuvent automatiser le traitement de leurs données tout en garantissant leur qualité et leur sécurité. “Quand nous avons créé Collibra, il n’y avait qu’une poignée de chief dataofficers dans le monde ; aujourd’hui, on en recense plus de 20.000”, note Stijn Christiaens qui prévoit que la prochaine étape passera par le data citizen, en l’occurrence la personne qui utilisera les données au mieux.