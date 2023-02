Gazelles Brabant wallon 2023 – Petites entreprises| Pluridisciplinarité et expérience: G-Line Construct

Entreprise générale de construction à Braine-l’Alleud, G-Line Construct s’est développée en s’appuyant sur une approche multidisciplinaire et des collaborateurs expérimentés.

G-Line Construct fête cette année ses 10 ans d’existence. C’est en 2013 que Geoffrey Graci, architecte de formation, se lance dans le grand bain après avoir travaillé durant une dizaine d’années pour de grands groupes de construction. “Je suis passé par différentes entreprises agréées classe 8, participant à quelques chantiers médiatisés comme l’aéroport de Charleroi, le centre de congrès Square Brussels ou encore la tour Rogier, rappelle-t-il. Parallèlement à ma carrière de gestionnaire et d’administrateur, j’ai collaboré avec mon épouse à l’établissement de projets d’architectures résidentielles. Cela m’a permis de suivre la construction selon différents angles et échelles. J’ai songé un moment à partir à l’étranger, mais j’ai finalement décidé de créer G-Line Construct avec mon frère Gregory, actif dans les toitures. Nous avons ensuite engagé une équipe de gros œuvre, complétée plus tard avec le parachèvement et les techniques spéciales.”

Au fil des années, l’entreprise générale va grandir, multipliant les chantiers en rénovation, extension et construction. Implantée à Braine-l’Alleud, G-Line Construct est pour l’essentiel active à Bruxelles et en Brabant wallon. Exclusivement concentrée sur le marché des particuliers, elle intervient soit en direct, soit via des bureaux d’architectes. “Nous avons mis dès le départ l’accent sur la maîtrise des différentes compétences et sur la qualité des ouvriers, poursuit le fondateur. C’est ce qui nous a permis de trouver notre place sur le marché.”

Structure plus souple

Après avoir fortement progressé entre 2017 et 2021, G-Line Construct a réduit la voilure en juin 2022. “Nous nous sommes réorientés vers une structure plus souple et plus dynamique. Par ailleurs, nous sommes maintenant spécialisés principalement dans le parachèvement et la rénovation lourde avec ou sans extension, mais de haute qualité et naturellement avec suivi d’architecte. Nous pouvons effectuer, si besoin, l’ensemble ou seulement des parties précises d’une rénovation. Avec pour but de nous concentrer sur des chantiers qualitatifs pour particuliers réalisés dans les règles de l’art.”

“Nous sommes dorénavant plus sélectifs, poursuit Geoffrey Graci. Pour qu’un chantier fonctionne, il faut d’abord privilégier la qualité du dossier d’architecture qui est finalement la base d’un ouvrage et d’un bon suivi de chantier, ensuite rencontrer le client et avoir un bon feeling avec lui, et enfin soigner l’esthétique du projet.” Une approche couronnée de succès auprès de clients qui arrivent chez G-Line Construct surtout via le bouche à oreille. Après avoir redéfini sa stratégie, notre Gazelle, plus légère, continue donc de galoper à son rythme, tout en gagnant en efficacité.