Gazelles Brabant wallon 2023 – Grandes entreprises| La course en tête: Odoo

La licorne wallonne poursuit sa croissance impressionnante en proposant sa suite d’applications de gestion open source tant pour les petites que pour les grandes entreprises.

S’il est une Gazelle qui galope à grande vitesse depuis une décennie, c’est bien Odoo. Fait notoire: elle semble en plus respecter les temps de passage fixés par son fondateur, Fabien Pinckaers. En 2021, la firme décrochait pour la première fois le titre d’ambassadrice dans la catégorie des grandes entreprises, après avoir remporté celui de la petite (2013) puis de la moyenne (2018). Il y a deux ans, Odoo employait 1.200 collaborateurs dans le monde et réalisait près de 100 millions d’euros de chiffre d’affaires. Aujourd’hui, ces chiffres ont plus que doublé avec plus de 2.500 personnes dont 1.200 en Belgique.

“En 2022, le chiffre d’affaires s’est élevé à 274 millions d’euros, dont 87% de revenus récurrents, souligne Fabien Pinckaers, CEO. Notre croissance est organique. Le produit que nous proposons, une suite d’applications business pour gérer les besoins d’une entreprise, est bon et nous continuons sans cesse à investir pour le développer. Odoo compte aujourd’hui 10 millions d’utilisateurs. L’an dernier, nous avons également ouvert de nouveaux bureaux notamment au Kenya, en Australie, en Italie ou encore en Espagne.”

Camion LabOdoo

Implantée à Ramillies où une troisième ferme s’est ajoutée aux deux premières, l’entreprise est également présente dans le parc scientifique de Louvain-la-Neuve sur le site du Business And Research Offices Center qu’elle occupe déjà à 96%. Afin de soutenir sa croissance, Odoo est toujours en quête de nouveaux collaborateurs: des développeurs mais également des profils plus commerciaux (vente, marketing, consultance, etc.). Une manière de susciter de nouvelles vocations réside peut-être dans le LabOdoo, un camion laboratoire pédagogique pour futurs entrepreneurs lancé l’an dernier à destination des étudiants du secondaire et du supérieur (entre 17 et 25 ans). But poursuivi: leur faire découvrir la gestion d’entreprise au travers de neuf ateliers divisés en trois catégories (administration, opération, ventes).

Outre le LabOdoo, l’autre annonce de 2022 concerne la baisse des prix du logiciel d’Odoo à destination des PME de une à 10 personnes, soit l’essentiel du tissu économique. “Alors que tous les éditeurs augmentent leurs prix, nous les avons diminués de près de moitié en octobre, précise Fabien Pinckaers. Cela a représenté une baisse de l’ordre de 10 millions d’euros de nos revenus récurrents du jour au lendemain, mais nous avons quadruplé le nombre de nouveaux clients, qui est passé de 1.200 à 5.000 par mois.” La croissance de la licorne brabançonne n’est donc pas près de s’achever… Surtout quand on retient, comme aime à le rappeler son CEO, que sa suite d’applications ne représente que 0,1% de parts de marché dans le monde.