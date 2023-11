Et les lauréats des Belgian Marketing Awards 2023 sont…

Organisée par l’association belge des professionnels du marketing, la quatrième édition des Belgian Marketing Awards (BMA) a remis ses trophées ce mercredi soir. Gros plan sur trois talents.

Ce 8 novembre, la cérémonie des Belgian Marketing Awards (BMA) s’est déroulée dans les bureaux de la société Deloitte à Zaventem. Pour cette édition 2023, l’association belge des professionnels du marketing a décidé de mettre à l’honneur des entreprises et des marketers dans trois catégories. Le jury présidé par Michel Mersch, CEO de Nestlé Belgique et Luxembourg, a motivé le choix de ces trois lauréats parmi des dizaines de dossiers de candidature déposés aux BMA.

Spadel : Belgian Marketing Company of the Year

Le producteur d’eaux minérales naturelles est la quatrième entreprise à recevoir le titre de Belgian Marketing Company of the Year. Spadel suit ainsi les traces de la brasserie Alken-Maes, du producteur de produits laitiers végétaux Alpro et de la chaîne de supermarchés Delhaize, récompensés lors des trois précédentes éditions.

« En mettant en avant sa valeur ajoutée par le biais du marketing, Spadel réussit à conquérir le cœur des consommateurs dans un marché de produits de base, justifie le jury des BMA. L’entreprise trouve également le bon équilibre entre l’histoire et l’innovation, entre son histoire authentique et les innovations en termes de marque et de produits. »

Lucien : Belgian Young Marketing Company of the Year

Dans cette catégorie dédiée aux talents émergents, la victoire est revenue à Lucien, une jeune entreprise qui fait partie du groupe D’Ieteren et qui est déjà leader dans le monde des magasins de vélos.

Le jury a voulu reconnaître la maturité de l’approche marketing de cette entreprise innovante : « Sur l’ensemble de la ligne marketing, Lucien est synonyme de qualité. La campagne Lucien Assistance en est la preuve. Non seulement elle met en avant l’excellence de son service, mais elle s’est également avérée être un moyen parfait pour créer une base de données clients en vue d’une communication personnalisée. »

José Fernandez (D’Ieteren) : Marketing Leader(ship) of the Year

Le chief marketing officer du groupe D’Ieteren a devancé Cédric Cauderlier (MTV Networks) et Wim Vermeulen (Bubka) dans cette catégorie qui met davantage en avant une personnalité. « José Fernandez nous a présenté un dossier clair et surtout très puissant, explique le président du jury Michel Mersch. Cela prouve qu’il sait comment avoir un impact important dans un secteur très difficile. Ce faisant, D’Ieteren a fait le choix audacieux de passer du statut de distributeur de voitures à celui de fournisseur de solutions de mobilité. En outre, il est plus qu’une figure de proue dans son domaine : en tant que conférencier, il met ses connaissances au service de la collectivité. »