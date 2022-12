Suite au relèvement des taux directeurs de la Banque centrale européenne (BCE), les différentes banques du pays annoncent tour à tour relever leur taux d'épargne. Tour d'horizon de ce qu'elles ont de mieux à offrir en termes d'épargne en 2023.

La Banque centrale européenne (BCE) a relevé le 21 décembre ses principaux taux directeurs de 0,50 point de pourcentage, optant pour un tour de vis monétaire plus modéré que les mois passés, tout en affichant sa détermination à combattre l'inflation. Le relèvement d'un demi-point porte désormais les taux rémunérant les liquidités bancaires non distribuées en crédit à 2% et celui sur les opérations de refinancement à court terme à 2,50%, au plus haut depuis fin 2008.

Dans la foulée de cette nouvelle hausse de taux de la BCE, la banque Belfius a été la première des quatre grandes banques belges à relever le taux de son livret. Elle a décidé d'augmenter le taux de base et la prime de fidélité de son livret d'épargne qui passent respectivement de 0,01 % à 0,35 % et de 0,10 % à 0,15%. Soit un rendement global qui bondit de 0,11 % à 0,50 %.

Mais elle n'est désormais pas la seule à bouger. KBC est la deuxième grande banque après Belfius à augmenter les taux d'épargne. Le taux d'intérêt sur les comptes d'épargne des particuliers passera de 0,01% à 0,35%. La prime de fidélité pour l'argent qui reste sur le compte pendant au moins un an passe de 0,10 à 0,25%. Au total, le nouveau taux d'intérêt est donc de 0,6%, alors que le taux d'intérêt minimum légal est aujourd'hui de 0,11%.

Depuis début décembre, les clients de la plateforme d'investissement Keytrade en ligne pouvaient déjà bénéficier jusqu'à 1% d'intérêt sur leur compte d'épargne le plus généreux: le High Fidelity. Ce dernier offre un taux de base qui se monte désormais à 0,30% (contre 0,01% avant) et une prime de fidélité qui passe de 0,15%... à 0,70%! Soit au total 1% d'intérêt pour les clients qui, rappelons-le, laisseront leur argent sur le compte durant toute une année.

Plusieurs changements pour les clients ING

D'autres institutions bancaires suivent le mouvement. Ainsi, la banque ING a annoncé ce jeudi une hausse de ses taux d'intérêt à partir du 9 janvier 2022. Plusieurs changements interviendront à partir de cette date pour la clientèle. Un nouveau compte d'épargne nommé "ING Compte d'épargne" proposera un taux de base de 0,35% assorti d'une prime de fidélité de 0,65%. Le compte d'épargne "ING Epargne Tempo" proposera quant à lui un taux de base de 0,70% et une prime de fidélité de 0,70%. Il est destiné à des épargnes régulières mais limitées. Le montant fixe qui peut y être déposé est de maximum 500 euros par mois. Enfin, ING augmente les taux de tous les comptes d'épargne traditionnels réglementés à 0,40% de taux de base et 0,10% de prime de fidélité, annonce la banque.

Dans la flopée d'annonces, Argenta augmentera les taux d'intérêt de ses comptes d'épargne à partir du 1er février 2023. Argenta augmentera les taux d'intérêt de ses comptes d'épargne en ligne et comptes "Maxi" à 0,35% pour le taux de base, assorti d'une prime de fidélité de 0,25%.

Crelan et Axa augmentent à leur tour les taux de leurs comptes d'épargne

À partir du 16 janvier prochain, de nouveaux taux entreront aussi en vigueur pour les comptes d'épargne chez Crelan et Axa Banque. Cette adaptation est due à "l'augmentation des taux d'intérêt du marché", communiquent les institutions bancaires.

Selon les livrets d'épargne, la hausse du taux de base sera comprise chez Crelan entre +0,14% et +0,34%, avec des taux compris entre 0,15% et 0,35%. La prime de fidélité, quant à elle, grimpera de +0,05% à +0,35%, s'élevant entre 0,15% et 0,45%.

Chez Axa Banque, le taux de base de tous les comptes épargne atteindra 0,35% (en hausse de +0,33 ou +0,34%) tandis que la prime de fidélité sera comprise entre 0,15% et 0,25% (hausses allant de +0,05% à +0,15%).

Les petits acteurs de niche font mieux que les grandes banques

C'est chez Santander Consumer que les épargnants belges ont été le mieux lotis en 2022, a calculé la plateforme Guide-epargne.be. Un épargnant qui a placé 10.000 euros sur un compte Vision+ de Santander pendant un an pourra ainsi récolter 64,52 euros d'ici la fin du mois, soit presque six fois plus que la plupart des autres comptes d'épargne en Belgique.

Traditionnellement, les petits acteurs de niche font mieux que les grandes banques. L'année dernière, celles-ci n'offraient que le minimum légal estimé à 0,11% (taux de base de 0,01% et prime de fidélité de 0,10%), ce qui correspond à un rendement de 11 euros sur un placement de 10.000 à l'année. Ce sont d'ailleurs les plus petites banques comme VDK qui ont été les premières du secteur à proposer des taux plus élevés.

Au final, seuls 17 des 55 comptes d'épargne proposés en Belgique ont donné un rendement supérieur au minimum légal en 2022, soit le chiffre le plus bas depuis des années, observe Guide-epargne.be.

