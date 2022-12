À partir du 16 janvier prochain, de nouveaux taux entreront en vigueur pour les comptes d'épargne chez Crelan et Axa Banque, annoncent les deux banques dans un communiqué vendredi. Cette adaptation est due à "l'augmentation des taux d'intérêt du marché".

Selon les livrets d'épargne, la hausse du taux de base sera comprise chez Crelan entre +0,14% et +0,34%, avec des taux compris entre 0,15% et 0,35%. La prime de fidélité, quant à elle, grimpera de +0,05% à +0,35%, s'élevant entre 0,15% et 0,45%. Chez Axa Banque, le taux de base de tous les comptes épargne atteindra 0,35% (en hausse de +0,33 ou +0,34%) tandis que la prime de fidélité sera comprise entre 0,15% et 0,25% (hausses allant de +0,05% à +0,15%). Belfius et Deutsche Bank ont déjà annoncé plus tôt ce mois-ci des hausses de taux d'intérêt.