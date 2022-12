Argenta augmentera les taux d'intérêt de ses comptes d'épargne à partir du 1er février 2023, a indiqué la banque belge jeudi. Plusieurs autres banques ont déjà fait des annonces similaires.

Argenta augmentera les taux d'intérêt de ses comptes d'épargne en ligne et comptes "Maxi" à 0,35% pour le taux de base, assorti d'une prime de fidélité de 0,25%.

Le 1er février, la banque lancera également un "compte de croissance". Celui-ci offrira une prime de fidélité plus élevée pour la clientèle désireuse d'épargner sur le long terme. Le rendement de ce compte s'élèvera à 0,15% d'intérêts de base et 0,75% de prime de fidélité. Les clients pourront y déposer un montant mensuel de maximum 500 euros.

Depuis que la Banque centrale européenne (BCE) a augmenté son taux directeur, les banques annoncent les unes après les autres une hausse de leurs taux d'intérêt. Après Belfius et la KBC, leurs concurrentes VDK bank, Triodos, la Deutsche Bank, Crelan, Axa et ING ont suivi le mouvement en annonçant des intérêts plus élevés pour leurs épargnants. Argenta rejoint désormais cette liste.

