Santander a proposé le compte d'épargne avec le meilleur rendement en 2022

C'est chez Santander Consumer que les épargnants belges ont été le mieux lotis en 2022, a calculé la plateforme Guide-epargne.be. Un épargnant qui a placé 10.000 euros sur son compte Vision+ de Santander pendant un an pourra ainsi récolter 64,52 euros d'ici la fin du mois, soit presque six fois plus que la plupart des autres comptes d'épargne en Belgique.