La banque ING annonce, dans un communiqué jeudi, une hausse de ses taux d'intérêt à partir du 9 janvier 2022. Cette décision intervient dans la foulée de la remontée des taux d'intérêt de la Banque centrale européenne (BCE).

Plusieurs changements interviendront à partir du 9 janvier pour la clientèle d'ING. Un nouveau compte d'épargne nommé "ING Compte d'épargne" proposera un taux de base de 0,35% assorti d'une prime de fidélité de 0,65%.

Le compte d'épargne "ING Epargne Tempo" proposera quant à lui un taux de base de 0,70% et une prime de fidélité de 0,70%. Il est destiné à des épargnes régulières mais limitées. Le montant fixe qui peut y être déposé est de maximum 500 euros par mois.

Enfin, ING augmente les taux de tous les comptes d'épargne traditionnels réglementés à 0,40% de taux de base et 0,10% de prime de fidélité.

Par ailleurs, dès le 9 janvier, il ne sera possible d'ouvrir le Livret Vert ING que pour des garanties locatives.

Ces adaptations sur les comptes d'épargne font suite à celles annoncées par Belfius, KBC et la Deutsche Bank notamment.

