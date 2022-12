Coup de tonnerre dans le ciel bancaire. Belfius est la première des quatre grandes banques à relever le taux de son livret.

Le taux du livret de la banque Belfius passera de 0,11 % à 0,50 % à partir de janvier.Alors que, depuis des mois, les grandes banques de la place (Belfius, BNPP Fortis, ING et KBC) se regardent en chiens de faïence en attendant de voir laquelle sera la première à annoncer une hausse, Belfius a pris tout le monde de court ce jeudi 15 décembre.Dans la foulée de la nouvelle hausse de taux annoncée ce jeudi par la BCE, la banque au logo rouge et blanc a en effet décidé de revoir à la hausse le taux de base et la prime de fidélité de son livret d'épargne qui passent respectivement de 0,01 % à 0,35 % et de 0,10 % à 0,15%. Soit au total un rendement global qui bondit de 0,11 % à 0,50 %. "Ces nouvelles conditions sont applicables pour l'ensemble des comptes d'épargne réglementés existants détenus par les clients particuliers et entreront en vigueur le 2 janvier 2023", indique la banque dans un communiqué. Un nouveau compteAutre bonne nouvelle pour les nombreux Belges qui attendent depuis des mois de voir leurs économies mieux rémunérées : Belfius lance, également à partir le du 2 janvier prochain, le Belfius Fidelity, un tout nouveau compte d'épargne réglementé spécifique, proposant une prime de fidélité plus importante et destiné aux clients qui entendent épargner à plus long terme une somme d'argent qui ne sera en principe pas utilisée durant l'année. Le Belfius Fidelity sera ainsi assorti d'un taux de base de 0,15 % et d'une prime de fidélité de 0,65 %. Soit au total 0,80 % d'intérêt pour les clients qui, rappelons-le, laisseront leur argent sur le compte durant toute une année. Bonne nouvelle également. Si ce n'est qu'avec la flambée actuelle de l'inflation (environ 10 %), le rendement réel de l'épargne (taux d'intérêt moins inflation) reste toujours fortement dans le rouge.