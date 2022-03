La guerre en Ukraine place les banques centrales devant un dilemme. Doivent-elles augmenter sensiblement les taux d'intérêt pour stopper l'inflation, ou surtout éviter une récession ? La Réserve fédérale américaine (FED) a opté pour une légère augmentation, tandis que la Banque centrale européenne (BCE) n'a pas encore fait de mouvement dans ce sens.

C'est une bonne nouvelle pour les investisseurs qui achètent des actions en Bourse, mais une mauvaise pour les épargnants qui risquent de perdre à nouveau beaucoup de pouvoir d'achat.

Nous sommes entrés dans une nouvelle période de hausse des taux d'intérêt. Pour la première fois depuis 2018, la Banque centrale américaine a relevé ses taux d'intérêt, de 25 points de base (0,25 %). Cependant, l'invasion russe de l'Ukraine n'a pas assoupli la politique monétaire de la Réserve fédérale (Fed). La première hausse des taux d'intérêt a été précédée d'une discussion animée. Il en ressort que si la Banque centrale promet de lutter contre l'inflation, elle ne perd pas de vue l'impact économique du conflit armé. Les marchés financiers ont pu s'accommoder de l'approche de la Fed, comme l'ont montré les réactions des prix. La guerre en Ukraine est très gênante pour la Fed. Mais la Banque centrale est en partie responsable. Elle a mal évalué l'impact sur le niveau des prix d'une reprise plus rapide et plus forte après la pandémie de Covid. Jusqu'à la fin novembre, le président Jerome Powell a déclaré qu'il s'agissait d'une poussée temporaire ("transitoire") de l'inflation. Ce n'est qu'à ce moment-là que l'on a pris conscience de la gravité de la situation et que les responsables de la Fed ont commencé à utiliser un langage plus agressif. La suppression progressive du programme de relance économique a été accélérée et est désormais achevée. Mais la première hausse de taux a dû attendre le 16 mars. Un relèvement agressif des taux d'intérêt maintenant pourrait précipiter l'économie américaine dans la récession. Les faibles revenus seraient particulièrement touchés.Sans la déclaration de guerre du président russe Vladimir Poutine à l'Ukraine, la Fed aurait pu corriger son erreur de jugement en relevant pour la première fois les taux d'intérêt de 50 points de base au lieu des 25 habituels. Après tout, à 7,8 %, l'inflation aux États-Unis est déjà au plus haut depuis 40 ans. Et le conflit russo-ukrainien pourrait pousser l'inflation encore plus haut et faire en sorte qu'elle mette plus de temps à atteindre son pic. Une augmentation de 0,50 % aurait montré la détermination de la banque centrale à s'attaquer de front au problème de l'inflation. Mais les autres conséquences de la guerre en Ukraine y ont mis un terme. Car un sérieux ralentissement de la croissance se profile également à l'horizon, notamment en raison des sanctions économiques contre la Russie. Un relèvement agressif des taux d'intérêt maintenant pourrait précipiter l'économie américaine dans la récession. Les revenus les plus faibles, qui souffrent déjà de la forte hausse des prix de l'énergie et des denrées alimentaires, seraient particulièrement touchés. La Fed ne voulait pas être accusée de provoquer le scénario de la stagflation (inflation et croissance stagnante). Il n'y a pas de scénario idéal pour la politique monétaire actuellement. La Fed a trop sous-estimé le problème de l'inflation au cours des six à neuf derniers mois. Les responsables penseront avec nostalgie aux années passées, lorsque la banque centrale pouvait mener une politique de taux d'intérêt très prévisible. Cette période est derrière nous, c'est clair. La Fed a subi des dommages d'image et doit maintenant naviguer entre la peste (contraction de l'économie) et le choléra (inflation galopante). En fait, il est juste de dire que la politique monétaire en 2022 sera beaucoup moins précise que ce que la plupart pensent ou veulent croire. Nous ne pouvons qu'espérer qu'il s'agira de la meilleure des suppositions. Jusqu'à l'été dernier, la Fed maintenait qu'une première hausse des taux ne pouvait être attendue avant la fin 2023. Un bon six mois plus tard, cette date a été avancée de 21 mois. La prochaine réunion de la Fed, en mai, pourrait donc tout aussi bien se solder par une absence de hausse des taux ou par une hausse de 50 points de base. Elle pourrait aussi s'en tenir aux 25 points de base traditionnels. En cas de doute, le comité des taux d'intérêt voudra éviter une récession. Les banquiers centraux ne semblent pas vouloir aller plus loin.Ces derniers souffrent encore du traumatisme de la crise bancaire de 2008. Ils ne l'avaient pas vu venir. Depuis lors, ils tentent de rattraper cet échec en donnant principalement ou presque exclusivement un coup de pouce aux marchés financiers. L'instabilité du système financier est la dernière chose qu'ils souhaitent. C'est une question de conjecture, mais sans ce traumatisme, le taux de base américain aurait évolué vers 3 % au lieu de 2 % actuellement, car l'inflation culmine au-dessus de 5 % depuis des mois.Il est donc étrange que les marchés financiers aient d'abord interprété la décision de la Fed comme étant une politique monétaire hawkish, qui, dans le jargon, a pour objectif de lutter contre l'inflation. Les contrats à terme prévoyaient jusqu'à sept hausses de taux de 25 points de base au cours de l'année 2022. Elles ont été confirmées par les projections présentées par le Comité des taux d'intérêt à l'issue de sa réunion. Mais très vite, le président Jerome Powell a reçu l'onction. Il a déclaré que la banque centrale américaine examinerait effectivement l'impact de la guerre en Ukraine de réunion en réunion ¬ non seulement sur l'inflation, mais aussi sur l'économie américaine. Selon M. Powell, l'économie est solide et peut facilement faire face à une augmentation progressive du taux de base. Pour les investisseurs en actions, la souffrance semble être presque ou même complètement terminée. Les investisseurs immobiliers semblent eux aussi pouvoir dormir sur leurs deux oreilles pendant quelque temps encore.Entre-temps, la Banque centrale européenne (BCE) n'est pas encore prête à relever ses taux d'intérêt pour la première fois. Une semaine avant la Réserve fédérale, la BCE a décidé, contre toute attente, de poursuivre la réduction de son programme de relance. Bien que la présidente Christine Lagarde ait refusé de la décrire comme une accélération. Il s'agit d'une décision conditionnelle et la BCE veut être en mesure de réagir de manière très souple.La célèbre banque d'investissement américaine Goldman Sachs estime que l'économie de la zone euro se contractera au deuxième trimestre en raison de la guerre en Ukraine. La banque d'investissement américaine n'envisage pas de récession pour le moment (deux trimestres consécutifs de baisse économique). Elle réduit toutefois ses prévisions de croissance pour l'Union européenne pour cette année de près de 3,9 pour cent à 2,5 pour cent. C'est beaucoup plus pessimiste que la BCE, qui a ajusté ses prévisions de croissance de 4,2 % à 3,7 % pour 2022. D'où, peut-être, l'équilibre compréhensible que la BCE a voulu inclure dans sa décision. Le mot "shortly" (bientôt) a été remplacé par un certain temps entre la fin de l'assouplissement quantitatif (QE) et la première hausse des taux. Cela pourrait être cette année, comme l'a tweeté Carsten Brzeski, économiste chez ING, mais cela pourrait aussi être l'année prochaine. Quoi qu'il en soit, nous ne pouvons pas qualifier le processus décisionnel de la BCE d'agressif. Les propos de Christine Lagarde ont suscité des réactions mitigées sur les marchés. Mais le positivisme de Jerome Powell concernant l'économie américaine a été un soulagement pour Wall Street. La bourse américaine était déjà en hausse sur l'espoir d'un compromis entre l'Ukraine et la Russie. Après une brève pause, la hausse s'est poursuivie grâce aux paroles apaisantes de Powell. Une fois encore, la crise ukrainienne est principalement une mauvaise nouvelle pour les épargnants et les détenteurs d'obligations. Ils perdent à nouveau beaucoup de pouvoir d'achat parce qu'ils ne reçoivent pas d'intérêts décents en compensation du taux d'inflation élevé. Pour l'investisseur en actions, en revanche, la souffrance semble être presque ou même complètement terminée. Et les investisseurs immobiliers semblent eux aussi pouvoir dormir sur leurs deux oreilles pendant quelque temps encore. Les prix des actions et de l'immobilier continueront d'être soutenus par les flux d'argent provenant de l'épargne et des produits à revenu fixe vers des actifs plus risqués, mais à rendement plus élevé. Les banques centrales, qui sont restées accommodantes jusqu'à présent, ne s'arrêteront pas là.