Chez Atelier Linéa, bureau d’architecture et d’étude situé à Huy, Isaline Materne dirige le support d’une équipe d’une trentaine de personnes. Son rôle l’amène à coordonner architectes, ingénieurs, dessinateurs et équipes administratives, tout en gérant les aspects RH et organisationnels de l’entreprise.

Une adoption réussie de ChatGPT

“Je gagne facilement une heure par jour grâce à ChatGPT, certains jours davantage”, confie Isaline Materne. Son approche pragmatique de l’IA a permis une transformation progressive des méthodes de travail dans l’entreprise. Les bénéfices sont tangibles :

Un gain de temps significatif dans les tâches quotidiennes

Une réactivité accrue dans le traitement des dossiers

Une amélioration de la qualité des synthèses et rapports

Une réduction notable de la charge mentale

Des applications multiples dans le secteur de l’architecture

L’intégration de ChatGPT dans le quotidien du bureau s’est faite naturellement :

Pour les architectes et les ingénieurs : recherche de normes techniques, détails de mise en œuvre, analyse de cahiers des charges, assistance dans certains logiciels

Des résultats surprenants

L’utilisation de ChatGPT a parfois dépassé ses attentes : “Pour un débriefing avec 20 personnes, plutôt que de faire 2 heures de réunion, j’ai posé 6 questions, j’ai demandé aux personnes de répondre par écrit. J’ai tout donné à ChatGPT pour une synthèse. Non seulement il m’a fait gagner du temps, mais il a même relevé des tendances que je n’aurais peut-être pas identifiées seule, comme le fait que 70% du personnel soulignait tel problème spécifique. Les collaborateurs eux-mêmes étaient très surpris de la qualité de l’analyse.”

Une adoption progressive dans l’équipe

La démarche d’Isaline Materne pour déployer ChatGPT a été méthodique. Au départ, seuls 20% des collaborateurs avaient un compte, principalement utilisé pour des questions personnelles. Aujourd’hui, presque toute l’équipe l’utilise professionnellement, avec des niveaux d’adoption variables selon les métiers.

L’IA et l’intelligence émotionnelle : une synergie inattendue

Lors d’une récente conférence sur l’adaptabilité, Isaline Materne a fait un constat révélateur : les personnes les plus à l’aise avec l’intelligence émotionnelle peuvent aussi être celles qui adoptaient le plus facilement l’IA.

“Ce n’est pas parce qu’on est dans l’humain qu’on doit être réticent à ça, pas du tout. Au contraire, ça permet parfois de décrypter des comportements sociaux qu’on ne ressent pas, même pour des gens qui ont beaucoup de ressenti comme je peux l’avoir.”

Conseils aux professionnels

Son message est direct : “Il faut absolument s’y mettre, on ne peut pas passer à côté.”

Elle recommande de :

Se lancer sans attendre

Prendre le temps de bien formuler ses demandes

Persévérer malgré les échecs initiaux

Développer un “réflexe IA” comme on a développé le “réflexe Google”

“L’adaptabilité est cruciale dans un monde en mutation”, conclut-elle. “Il ne faut pas avoir peur que l’IA nuise à certains emplois. Au contraire, elle va en améliorer ou en créer d’autres, elle va générer des interactions. Il faut voir ça comme un outil d’augmentation de nos capacités humaines.”