Benoît Van Hoye est CEO de COSEP, bureau spécialisé dans l’assistance à la maîtrise d’ouvrage, le pilotage de chantier et la coordination sécurité-santé.

À la tête de son équipe, Benoît Van Hoye (CEO de COSEP) accompagne les maîtres d’ouvrage dans la gestion de leurs projets, assurant la planification, le contrôle budgétaire et la coordination des différents intervenants, de l’auteur de projet aux entreprises, comme le Grand Hôpital de Charleroi, les TEC, ECETIA…

“Je gagne 5 heures par semaine”

Pour ce dirigeant, l’intégration de l’IA s’est faite naturellement, avec des résultats tangibles dès les premiers jours. “Personnellement, pour le moment, je ne vois pas les limites de l’outil”, confie-t-il. “L’IA devient un conseiller quasi en toute matière.”

Les bénéfices sont significatifs :

Un gain de temps estimé à 5 heures par semaine pour son propre emploi du temps

Une amélioration notable de la qualité des rapports de tous les services

Une capacité d’analyse critique approfondie des documents

Une forte structuration de la pensée, “une structure d’ingénieur pour un ingénieur” quand il le faut, et une pensée plus littéraire à la demande.

Des applications concrètes au quotidien

L’utilisation de l’IA chez COSEP couvre un large spectre d’activités :

Analyse approfondie de documentation technique

Analyse approfondie des marchés et appels d’offres

Comparaison détaillée des offres techniques et financières

Rédaction de rapports d’analyse précis et structurés

Synthèse multilingue de documentation technique

Traitement et analyse de nombreux CV pour les recrutements

Préparation et compte-rendu de réunions de chantier

“Ma grosse priorité pour le bureau, c’est évidemment d’améliorer le conseil que l’on donne”, explique-t-il. Son équipe utilise l’IA pour analyser rapidement des dossiers complexes, comparer des méthodologies et structurer des réponses précises aux questions techniques lors des réunions.

Une transformation d’entreprise réussie

L’adoption de l’IA au sein de COSEP s’est faite de manière stratégique, avec une approche par étapes :

Identification d’ambassadeurs au sein des équipes

Accompagnement personnalisé des collaborateurs

Formation continue et points d’arrêt réguliers

Stabilisation sur quelques outils performants

“On a le sentiment d’avoir pris l’une ou l’autre longueur d’avance par rapport à d’autres qui ne l’utilisent pas”, observe Benoît. Les retours clients confirment cette perception : “On a eu des retours clients sur la précision des rapports. Ils nous disent que c’est extrêmement précis, que nous allons chercher des infos et des détails où ils ne vont pas d’habitude.”

Cette expertise des collaborateurs chez COSEP a été remarquée. Elle a même conduit de grandes entreprises à solliciter COSEP pour des conseils sur leurs propres usages de l’IA. “On commence donc nous aussi à devenir des ambassadeurs de l’IA, ce qui est bon pour notre image et notre service au client”, observe Benoît Van Hoye.

Les secrets d’une adoption réussie

La formation joue un rôle crucial dans cette transformation. “Il faut se faire entourer parce qu’on est bombardé de différents programmes d’IA qui partent à gauche et à droite”, conseille-t-il. La stratégie adoptée est de se concentrer sur quelques outils clés plutôt que de multiplier les solutions : “Ils ne seront peut-être plus les meilleurs dans un an ou deux ans, mais au moins, on n’attend pas et on commence à exploiter la puissance de l’IA.”

Pour Benoît Van Hoye, l’adoption de l’IA n’est plus une option mais une nécessité concurrentielle. Au sein de son équipe, il observe déjà des distinctions entre les collaborateurs qui ont embrassé ces nouveaux outils et les autres, “avec une vitesse de travail, une précision que l’on n’a jamais connue.”

“Il faut foncer” : les conseils d’un pionnier

Son message aux autres dirigeants est clair : “Il faut foncer.” Ses recommandations principales :

Ne pas hésiter à investir dans la formation

Se concentrer sur quelques outils ciblés plutôt que de se disperser

Accepter le temps d’apprentissage initial

Impliquer activement les équipes dans la transformation

Partager les expériences entre collaborateurs

“Je suis convaincu que le coût va être très rapidement absorbé”, conclut-il, soulignant que l’investissement dans l’IA est rapidement rentabilisé par les gains en efficacité et en qualité du travail fourni. « La prochaine étape sera de pousser encore la personnalisation de nos livrables selon le type de client et de gagner aussi en rentabilité sur les missions, par l’analyse des données. »