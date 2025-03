Consultant en développement commercial, Charles-Henri Gaukema (Byscot) accompagne les individus et les équipes qui, au niveau de leur processus commercial, “veulent passer la cinquième alors qu’ils ont l’impression d’être à fond de quatrième”. À travers la formation, le conseil et le coaching, il aide ses clients à optimiser leurs performances commerciales.

Une adoption progressive et stratégique

Charles-Henri Gaukema (Byscot) déclare: “D’abord, j’ai regardé ça de loin en me disant : encore un gadget”, explique-t-il. “Puis j’ai constaté que des personnes que je ne considérais pas forcément comme des flèches produisaient des contenus qui les faisaient passer pour des experts.”

Ce constat l’a poussé à franchir le pas : “Si eux, en étant moyens, ont l’air d’être bons en l’utilisant, ce serait bête de les laisser me rattraper. C’est comme vouloir continuer à rouler avec un vélo musculaire alors que tout le monde roule avec un vélo à assistance électrique.”

Sa particularité ? Une approche diversifiée combinant plusieurs outils d’IA pour sa société Byscot :

ChatGPT et Claude pour la rédaction et l’analyse

Perplexity pour la recherche d’informations

Leexi pour les réunions

Gamma pour les présentations

Suno pour les contenus audio

Des applications concrètes au quotidien chez Byscot

L’intégration de l’IA dans son travail se manifeste par des usages variés :

Création de contenu avancée : “J’ai créé un GPT personnalisé à qui j’ai fait digérer mon livre pour lui apprendre ma façon de rédiger. Quand je veux écrire, nous dialoguons en construisant progressivement le contenu.”

: “J’ai créé un GPT personnalisé à qui j’ai fait digérer mon livre pour lui apprendre ma façon de rédiger. Quand je veux écrire, nous dialoguons en construisant progressivement le contenu.” Automatisation administrative : “J’utilise Leexi pour mes réunions et sortir directement les grandes lignes. Pour les PV de conseil d’administration, j’ai fait accepter à mes collègues que l’IA participe à la réunion.”

: “J’utilise Leexi pour mes réunions et sortir directement les grandes lignes. Pour les PV de conseil d’administration, j’ai fait accepter à mes collègues que l’IA participe à la réunion.” Développement d’outils pédagogiques : “Je crée des GPTs personnalisés pour que mes clients s’entraînent à la reformulation commerciale ou à l’utilisation du Business Model Canvas.”

Un dialogue plutôt qu’une simple requête

“Le résultat n’est jamais la première chose qui sort”, précise-t-il. “Je commence par demander à l’IA de me poser des questions avant de travailler, comme je le ferais avec un collaborateur.”

Cette approche conversationnelle améliore significativement les résultats : “En relisant sa reformulation, je me rends compte de ce qui manque et je complète mes instructions.”

Des bénéfices tangibles et stratégiques pour Byscot

Pour Charles-Henri Gaukema, les avantages vont au-delà du gain de temps :

Une qualité supérieure des livrables

Une valeur ajoutée plus large et plus profonde

Un élargissement de sa clientèle

Une augmentation de la valeur perçue de ses prestations

“Je gagne sur les deux tableaux”, résume-t-il. “Quand je veux faire ce que je faisais avant, ça va plus vite et c’est mieux. Mais je peux aussi aller plus en profondeur et proposer une valeur ajoutée plus large.”

Conseils aux professionnels

Pour ceux qui souhaitent se lancer, il recommande une approche progressive :

“Ne soyez pas trop ambitieux au départ. Commencez petit, par exemple en demandant quel serait le plan idéal d’une présentation plutôt qu’une présentation complète.”

Face à ses clients, il ne met pas en avant son utilisation de l’IA, mais constate que la qualité est remarquée : “J’ai travaillé avec un assistant qui pense dix fois plus vite que moi, mais c’est moi qui lui donne les informations et les instructions.”

Sa philosophie : “Il n’y a rien qui ne sort sous mon contrôle. C’est le principe de la délégation : potentiel, permission et protection. L’IA dispose du potentiel, elle n’a que des permissions partielles, et la protection, c’est pour me prémunir contre les éventuelles hallucinations.”