À la tête de Tim Construct, employant 12 maçons et 3 employés, Timothée Wery dirige une équipe opérationnelle tout en gérant les aspects administratifs et commerciaux de son activité.

Une adoption progressive et pragmatique chez Tim Construct

Pour Timothée Wery, chef d’entreprise de Tim Construct, l’intégration de l’IA s’est faite par étapes, avec une approche très pratique : de l’auto-apprentissage et une formation. “Actuellement, j’utilise beaucoup ChatGPT, un peu NotebookLM, et par curiosité DeepSeek, la fameuse IA chinoise”, explique-t-il.

Son équipe administrative, particulièrement son gestionnaire, utilise intensivement l’IA pour diverses tâches :

La rédaction et l’optimisation de courriers

La création de contenus pour les réseaux sociaux

L’analyse de devis et documents financiers

La gestion des communications avec les clients

Des applications concrètes et mesurables pour Tim Construct

L’utilisation de l’IA a déjà produit des résultats tangibles. “Quand on doit analyser des devis très techniques et très longs, l’IA permet une analyse plus précise, plus rigoureuse. » Cette approche permet notamment :

Une analyse plus rapide et précise des documents

Une amélioration de la qualité des communications (exemple le simple fait d’envoyer des mails sans faute).

Une optimisation du temps de traitement administratif

Un support précieux pour la prise de décision

Investir en temps au début

Le principal frein identifié reste le temps nécessaire à l’adoption. “C’est très difficile de s’extraire du day-to-day pour avancer dans notre maîtrise de l’IA”, admet-il. « Pourtant, dès qu’on mobilise l’IA sur une tâche, on voit une amélioration immédiate. »

Pour Timothée, l’investissement dans la formation est crucial. “Toute entreprise doit former ses équipes en 2025. Cet investissement donnera un avantage concurrentiel”, affirme-t-il.

« Chaque minute compte »

Son message aux entrepreneurs est clair : “Il faut s’y mettre au plus vite parce que chaque minute où on n’apprend pas à l’utiliser, on est moins performant.” Il insiste sur l’importance de:

Ne pas attendre pour se former

Intégrer l’IA dans les objectifs d’entreprise

Maintenir une formation continue

Impliquer progressivement toute l’équipe

“Pour que cela réussisse, cela doit devenir une priorité”, conclut-il, soulignant l’urgence de cette transformation numérique pour rester compétitif.