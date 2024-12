Charlotte Paquit, Managing Director de l’imprimerie Identic à Zaventem et administratrice de la Febelgra (Fédération des Industries Graphiques en Belgique), est une fervente promotrice de l’IA en entreprise.

Une adoption stratégique et orientée résultats

L’intégration de l’IA chez Identic ne relève pas d’une simple tendance, mais d’une transformation pensée et mesurée. Le plan d’adoption d’Identic vise à faire jouer à l’IA un rôle central dans plusieurs aspects de son organisation :

Amélioration de la communication client : réponses rapides et personnalisées

Optimisation du calcul des prix : automatisation des devis

Gestion des plannings : meilleure visibilité et anticipation des délais

Production de contenus professionnels : supports de communication précis et multilingues

Faciliter la communication client dans un environnement multilingue

L’un des défis pour Identic réside dans la communication avec des clients internationaux et dans un pays multilingue comme la Belgique. “Nos clients viennent d’horizons très divers, et il est essentiel de pouvoir leur expliquer clairement nos services, que ce soit en français, en néerlandais ou en anglais. Cela demande du temps, de la réflexion et une adaptation précise à chaque type de client”, explique Charlotte Paquit.

Elle précise : “Ce n’est pas simplement une question de traduction. Il faut s’adapter à la culture du client et à ses attentes. Par exemple, un client néerlandophone appréciera une présentation directe et factuelle, tandis qu’un client anglophone attendra peut-être un discours plus orienté vers l’innovation et les résultats.”

Optimiser les réunions

Au-delà de la communication, Identic a récemment introduit un iA qui permet d’enregistrer et d’analyser les réunions avec des clients, des fournisseurs ou en interne. “Nous enregistrons nos échanges pour générer des rapports détaillés et des listes d’actions claires. C’est un gain de temps énorme après un rendez-vous commercial ou une réunion d’équipe”, souligne Charlotte Paquit.

L’IA comme « sparring-partner » stratégique

Au-delà des tâches opérationnelles, Charlotte Paquit utilise l’IA comme outil d’aide à la réflexion stratégique. Elle raconte : “Lors de la préparation d’une présentation d’entreprise, j’ai consolidé nos données internes et des statistiques sectorielles, puis j’ai demandé à l’IA de structurer une présentation cohérente. Cela m’a donné un point de départ solide que j’ai finalisé moi-même. J’ai gagné du temps tout en proposant un contenu pertinent et impactant.”

Pour elle, l’IA est plus qu’un outil : c’est un partenaire qui challenge ses idées et accélère les prises de décision. “J’y vois une forme de dialogue constructif, là où auparavant j’aurais passé des heures à échanger avec différents interlocuteurs.”

Surmonter les résistances et former les équipes

Charlotte Paquit reconnaît que l’adoption de l’IA peut être un défi pour certaines équipes : “Certains collaborateurs hésitent encore à franchir le pas. Mon rôle est de les accompagner en leur montrant des cas d’usage concrets et en prouvant l’efficacité de l’outil. Le changement se fait par l’exemple.”

Elle mise également sur la formation continue pour ancrer un “réflexe IA” au sein de son équipe : “Nous organisons des sessions pour partager des astuces, configurer les outils et montrer comment gagner du temps au quotidien.”

« Ne reportez pas l’adoption de l’IA »

Charlotte Paquit encourage les autres CEO à saisir cette opportunité : “L’IA n’est pas là pour remplacer l’humain, mais pour le décupler. Elle nous permet de nous concentrer sur ce qui a de la valeur : l’écoute des clients, l’innovation et le développement de nos équipes. Ne reportez pas son adoption sous prétexte d’un manque de temps. Le temps investi aujourd’hui est celui qui vous donnera un avantage compétitif demain.”